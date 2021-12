Facebook annonce de nouvelles fonctionnalités de modération des commentaires et de support, y compris le chat en direct pour certains problèmes de compte

Dans le cadre de ses efforts plus larges pour convaincre davantage de créateurs, Facebook a annoncé aujourd’hui un nouvel ensemble d’outils de modération des commentaires et d’assistance pour aider les créateurs à maximiser leur utilisation de sa plate-forme.

Et aussi, un gros problème pour les utilisateurs réguliers – une nouvelle option de chat en direct pour ceux qui ne peuvent plus accéder à leurs comptes.

Voici ce qui a été annoncé.

Pour les créateurs, la gestion de l’engagement de votre communauté est un élément clé pour maximiser la réponse, et cela peut être déraillé ou distrait par des commentaires de spam et autres. C’est pourquoi Facebook ajoute de nouveaux outils pour vous aider à gérer les commentaires de vos publications.

Le principal changement est une nouvelle option simplifiée pour masquer les commentaires dans le flux, que l’expert des médias sociaux Matt Navarra a repéré récemment lors de tests.

Pour être clair, les pages professionnelles sur ordinateur peuvent masquer les commentaires depuis un certain temps, mais pas les pages des créateurs, et la fonctionnalité n’est pas disponible jusqu’à présent dans la nouvelle expérience des pages (c’est pourquoi elle a peut-être disparu de votre page ).

Lorsque vous masquez un commentaire, il n’est alors visible que pour le commentateur et ses connexions, tandis que les administrateurs de page peuvent afficher tous les commentaires masqués sur n’importe quel message en sélectionnant « Caché par cette page » dans la liste déroulante des commentaires sur n’importe quel message.

Facebook ajoute également plus de contrôles de blocage pour garantir que vous pouvez bloquer les utilisateurs problématiques, ainsi que tous les futurs comptes qu’ils créent, de nouvelles options de blocage de mots clés, y compris la possibilité de masquer automatiquement les commentaires avec des variantes de mots qui utilisent des chiffres, des symboles ou des orthographes différentes, tandis qu’il teste également le nouvel assistant de modération pour les groupes, qui modère automatiquement les commentaires sur vos publications en fonction de vos critères et termes (c’est-à-dire pas de commentaires avec des liens/images, en plus des mots-clés).

Sur Facebook Live en particulier, Facebook ajoute également des outils supplémentaires de blocage des blasphèmes, des contrôles de suspension/interdiction des utilisateurs et des contrôles de commentaires améliorés.

« Nous sommes également sur le point de lancer un test de modération de la communauté Facebook Live afin que les créateurs puissent désigner un spectateur spécifique pour modérer les commentaires en leur nom. »

Mais la vraie nouvelle du jour est probablement l’ajout d’une assistance par chat en direct pour certains problèmes.

Comme expliqué par Facebook :

« Nous avons commencé un petit test pour fournir une assistance via le chat en direct aux créateurs anglophones aux États-Unis qui n’ont pas encore de gestionnaire de relations affecté par Meta pour répondre aux questions qu’ils pourraient avoir sur Facebook ou Instagram. Les créateurs peuvent accéder à un site d’assistance dédié aux créateurs lorsqu’ils sont connectés via Facebook. Là, ils peuvent discuter en direct avec un agent d’assistance pour obtenir de l’aide sur divers problèmes allant du statut d’un paiement aux questions sur une nouvelle fonctionnalité comme Reels.

Ainsi, les créateurs bénéficient d’une assistance dédiée en personne, mais qu’en est-il des utilisateurs réguliers ?

« Sur l’application Facebook en particulier, nous avons également commencé à tester l’aide par chat en direct pour certains utilisateurs anglophones du monde entier, y compris les créateurs, dont l’accès à leurs comptes a été bloqué. »

Il convient de noter que cela ne concerne que les utilisateurs qui ont été verrouillés sur leurs comptes, mais c’est l’une des frustrations les plus courantes signalées par les utilisateurs de Facebook, avec l’impossibilité de communiquer avec une personne réelle, ou même d’envoyer un e-mail à un contact. adresse, provoquant une grande angoisse pour ceux qui estiment avoir été injustement exclus de ses applications.

Nous devrons attendre de voir à quel point ce nouveau processus est efficace et s’il aide réellement à résoudre de tels problèmes (de nombreuses personnes sont légitimement bloquées, même si elles ne savent pas exactement pourquoi), mais c’est un test intéressant, qui pourrait aider Facebook à résoudre un problème majeur parmi les utilisateurs.

Enfin, Facebook pilote également une nouvelle initiative « Safety School » pour aider à fournir aux utilisateurs plus d’informations sur la façon de gérer le temps qu’ils passent dans ses applications.

« Dans ce pilote, nous couvrons les politiques, les ressources et en particulier les outils disponibles concernant la sécurité des comptes, l’usurpation d’identité, l’intimidation et le harcèlement. Jusqu’à présent, nous avons noué des liens avec des créateurs dans plus de 27 pays autour de ce matériel, et nous étendrons ce programme et ces ressources à davantage de créateurs au cours de la prochaine année. »

La littératie numérique est une lacune clé dans notre programme éducatif actuel, et bien que de nombreux enseignants et écoles cherchent à répondre à ce besoin, et que les plateformes elles-mêmes aient mis en place diverses initiatives, cela reste un besoin clé qui doit être davantage ciblé.

En tant que tel, il est bon de voir Facebook chercher à faire avancer l’agenda lui-même et, espérons-le, cela incitera davantage d’utilisateurs à suivre de tels cours et sessions d’information.

Comme indiqué, ce sont les derniers éléments de la campagne plus large de Facebook pour convaincre les créateurs et les amener à publier davantage sur Facebook et Instagram pendant la période des vacances et au-delà. L’extension de cette poussée est son effort pour reconquérir les jeunes utilisateurs, principalement de TikTok, et s’il peut créer un environnement plus équitable, bénéfique et positif pour les créateurs, beaucoup d’entre eux pourraient bien envisager leurs options et pourraient amener leur public à Facebook à la place.

Peut-être. Il y a encore beaucoup à jouer, mais Facebook espère que ces nouvelles options susciteront plus d’intérêt pendant les vacances, tandis que sa monétisation et sa portée améliorées pourraient également s’avérer être un leurre puissant.