Facebook annonce de nouvelles offres pour permettre aux streamers de jeux d’inclure de la musique populaire dans leurs diffusions

Cela pourrait être une grande mise à jour dans la poussée continue de Facebook pour recruter plus de streamers de jeux. Aujourd’hui, The Social Network a annoncé avoir conclu de nouveaux accords avec divers éditeurs de musique qui permettront aux streamers de Facebook Gaming de jouer de la musique populaire dans leurs flux.

Comme expliqué par Facebook :

« L’année dernière, nous avons annoncé le déploiement de la musique sur Facebook Gaming. Depuis lors, nous avons effectué des tests avec nos créateurs partenaires pour nous assurer qu’ils sont en mesure d’utiliser une vaste gamme de musique populaire dans leurs flux sans risque de retrait. Nous avons beaucoup appris et apporté quelques améliorations. Et aujourd’hui, nous sommes ravis d’étendre l’accès à la musique à encore plus de créateurs. »

Dans le cadre des nouveaux accords, tous les créateurs partenaires et de niveau supérieur pourront désormais jouer de la musique de fond lors de leurs diffusions en direct sur Facebook Gaming, Facebook concédant essentiellement la licence de la musique en leur nom.

« Et nous ne parlons pas de musique d’ascenseur. Nous avons conclu des accords avec des centaines de labels et d’éditeurs de musique, dont Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Kobalt Music Group, BMG, Merlin et bien d’autres, afin que les créateurs puissent inclure de la musique populaire dans leurs diffusions en direct sur Facebook Gaming. pour faire vibrer leur public.

C’est important, car YouTube et Twitch, les plus grandes plateformes de streaming de jeux, n’autorisent pas l’utilisation gratuite de la musique de la même manière.

YouTube et Twitch fournissent des pistes sans droits d’auteur à utiliser dans des vidéos et des flux, mais le nouvel accord de Facebook offre la possibilité d’inclure presque toutes les pistes que vous souhaitez, sans craindre que votre flux ne soit fermé en raison de violations des droits d’auteur.

Cependant, cela ne s’étend pas à tous les flux des applications Facebook. Instagram, par exemple, a toujours des restrictions sur l’utilisation de la musique dans IG Live, ce qui pourrait voir votre diffusion interrompue en conséquence, avec cette nouvelle mise à jour uniquement relative aux flux de jeux en particulier et à l’utilisation de la musique en arrière-plan de vos vidéos en direct.

Il ne couvre pas non plus les émissions où la musique est au centre de l’attention, comme une émission de radio via un flux de jeu. Ce n’est toujours pas autorisé et sera fermé si Facebook le détecte.

Facebook note également que certaines pistes resteront indisponibles :

« Mais ils sont rares, et nous travaillons toujours à étendre la quantité de musique disponible. Si vous rencontrez une piste restreinte, nous afficherons une notification dans le produit qui identifie l’artiste et le titre. De cette façon, vous pouvez ajuster votre liste de lecture pour éviter de futures interruptions.

Pour célébrer l’annonce, Facebook organise également une série de flux de DJ de célébrités, associés à des créateurs de jeux sélectionnés.

C’est une mise à jour intéressante, qui pourrait fournir un niveau de différenciation pour la plate-forme de jeu de Facebook, qui a récemment suscité un intérêt accru.

En octobre dernier, StreamLabs a rapporté que Facebook Gaming a dépassé le milliard d’heures de visionnage pour la première fois, ce qui le laisse encore loin derrière les leaders de l’espace, mais constitue un bond significatif en termes de performances.

Si Facebook peut attirer plus de streamers de jeux, cela pourrait l’aider à développer son audience de jeux, et comme la société cherche également à dominer l’espace VR en évolution, cela pourrait mieux positionner Facebook pour prendre une plus grande part du marché des jeux, fournissant une autre source de revenus .

Il est difficile de dire à quel point le fait de pouvoir jouer de la musique plus librement dans vos flux aura un impact important, mais peut-être que si les streamers se sentent plus libres de diffuser comme ils le souhaitent, cela pourrait être un ajout précieux et pourrait donner plus d’impulsion à apporter plus de streamers sur la plate-forme de jeu de Facebook à la place.

Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour musicale de Facebook Gaming ici.