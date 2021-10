Facebook annonce de nouvelles politiques pour mieux protéger les personnalités publiques du harcèlement

Facebook cherche à améliorer ses politiques qui visent à protéger les personnalités publiques contre le harcèlement, en élargissant les paramètres de qui se qualifie en vertu de ces directives et en élargissant ses conditions de protection pour les personnes qui peuvent se retrouver involontairement sous le feu des projecteurs.

Tout d’abord, Facebook cherche à fournir plus de protections aux individus contre le « brigadage », plus connu sous le nom d’empilement ou de « culture d’annulation ». Désormais, lorsque Facebook détectera que de tels incidents sont allés trop loin, il cherchera à offrir plus de sécurité aux personnes ciblées.

Selon Facebook :

« Nous allons désormais supprimer les efforts coordonnés de harcèlement de masse qui ciblent les personnes à risque accru de préjudice hors ligne, par exemple les victimes de tragédies violentes ou les dissidents du gouvernement – même si le contenu à lui seul ne violerait pas nos politiques. Nous supprimerons également le contenu répréhensible qui est considéré comme du harcèlement de masse envers toute personne sur des surfaces personnelles, tels que les messages directs dans la boîte de réception ou les commentaires sur des profils ou des publications personnels. »

Les empilements sur le Web sont devenus un problème plus important ces dernières années, de nombreuses personnes ayant désormais peur de se lancer dans certaines discussions par peur de se tromper et de devenir le centre de la haine pour ce jour ou cette heure. De telles attaques peuvent avoir des impacts significatifs sur la réputation, et avec les médias sociaux contribuant à amplifier l’exposition, cela peut également avoir des impacts majeurs sur la santé mentale.

L’extension de cette politique, cependant, pourrait avoir des impacts sur la façon dont les gens discutent des nouvelles tendances – ce qui, si cela se transforme en harcèlement, devrait le faire. Mais il sera intéressant de voir comment le processus est appliqué dans la pratique, et ce que cela signifie pour cet engagement d’actualité.

En plus de cela, Facebook cherche également à fournir plus de protections contre des types spécifiques de commentaires concernant des personnalités publiques.

Facebook a déjà d’autres directives d’application concernant les commentaires concernant des personnalités publiques, afin de mieux faciliter la liberté d’expression et le discours public légitime. Mais parfois, cela peut aussi virer en territoire dangereux, y compris les attaques à caractère sexuel, auxquelles Facebook cherche maintenant à s’attaquer.

« Les personnalités publiques ne devraient pas être soumises à des agressions dégradantes ou sexualisées. Sur la base des commentaires d’un grand nombre de parties prenantes mondiales, nous supprimerons désormais également le contenu, les profils, les pages, les groupes ou les événements à sexualisation grave consacrés à la sexualisation d’un personnage public, les images et dessins photoshopés désobligeants et sexualisés, les attaques par le biais de descriptions physiques négatives qui sont étiquetées à, mentionner ou publié sur le compte de la personnalité publique, et le contenu dégradant représentant des individus dans le processus de fonctions corporelles.

Cela pourrait avoir des impacts importants pour les femmes politiques en particulier, qui se retrouvent régulièrement objectivées en fonction de leur apparence, bien plus que leurs homologues masculins.

Enfin, Facebook cherche aussi à mieux protéger ceux qui deviennent involontairement des personnalités publiques

« Nous offrirons désormais plus de protections aux personnalités publiques, comme les journalistes et les défenseurs des droits humains, qui sont devenus célèbres involontairement ou à cause de leur travail. Ces groupes bénéficieront désormais de protections contre les contenus préjudiciables, par exemple les contenus qui classent leur apparence physique, comme le font d’autres personnalités publiques involontaires.

Divers responsables de la santé publique entreraient dans cette catégorie, en raison de la pandémie, les médecins et les scientifiques étant mis sous les projecteurs en raison du besoin d’informations sur l’épidémie. Désormais, Facebook fournira à ces personnes des considérations et des protections supplémentaires, pour s’assurer qu’elles sont également protégées des remarques inutiles et importunes.

Facebook a annoncé les changements dans le cadre de la Journée nationale de prévention et de sensibilisation à l’intimidation aux États-Unis, et au milieu des appels croissants à plus de réglementation sur la façon dont Facebook influence le discours public et amplifie certains récits et mouvements.

Dans ce cadre, il est important que Facebook fournisse des protections dans la mesure du possible, et bien qu’il y ait une certaine variabilité et nuance dans l’application de ces nouvelles politiques, ils devraient voir plus de discussions négatives et désobligeantes fermées dans l’application.