Facebook annonce des gains au troisième trimestre et signale des changements massifs liés au métaverse à l’horizon

Facebook a annoncé lundi ses résultats financiers du troisième trimestre, montrant que le géant des médias sociaux ne ralentit pas, malgré ses difficultés.

La société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de plus de 29 milliards de dollars, principalement attribuable aux publicités. Plus de 725 millions de dollars provenaient de produits non publicitaires, principalement tirés par l’Oculus Quest 2. Les fortes ventes ont fait augmenter les revenus non publicitaires de près de 200 % par rapport à un peu moins de 250 millions de dollars au même trimestre de l’année dernière, signalant une forte demande pour l’un des meilleurs casques VR que vous pouvez acheter dès maintenant.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré lors de l’appel des résultats que ses nouvelles Ray-Ban Stories étaient également « un bon départ », bien qu’aucun chiffre spécifique n’ait été fourni.

Au cours de l’appel, Zuckerberg a annoncé que Facebook Reality Labs, la division responsable des efforts virtuels et augmentés de l’entreprise, serait rapporté séparément des autres données financières des produits à l’avenir. Cette décision signalerait l’accent accru de la société sur la construction du « métavers » et permettrait aux investisseurs d’avoir un aperçu des progrès de la société.

Lors de l’appel aux résultats, Zuckerberg a noté que Facebook investit jusqu’à 10 milliards de dollars dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée cette année, et encourage tout le monde « à se connecter pour se connecter jeudi », où la société aura sans aucun doute plus à dire sur ses plans. Cela fait suite à l’annonce récente de la société selon laquelle elle créera plus de 10 000 emplois en Europe pour aider à construire le métaverse.

Facebook devrait révéler un changement de nom cette semaine, peut-être lors de son événement annuel Connect Conference. Cela est susceptible d’aider à distancer l’entreprise de l’application Facebook Blue tout en soulignant son intérêt croissant pour le « métaverse ». Certains ont émis l’hypothèse que cela aurait à voir avec sa plate-forme Horizon Worlds qui est en version bêta depuis un certain temps et s’alignerait davantage sur l’objectif de Facebook, mais cela reste à voir.

