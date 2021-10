Facebook annonce des sessions d’analyse marketing pour la semaine de la publicité

La Semaine de la publicité se tiendra à New York la semaine prochaine, et Facebook y participera, avec une série de sessions portant sur divers aspects du marketing numérique, que vous pourrez découvrir via le mini-site dédié à la Semaine de la publicité de Facebook.

Comme vous pouvez le voir ici, les différentes sessions de la Semaine de la publicité de Facebook seront diffusées via le site, et il y a des discussions intéressantes prévues, qui pourraient bien valoir la peine d’être écoutées.

Ceux-ci inclus:

Explorer les nouvelles frontières de la créativité : L’avenir de la connexion est réécrit chaque jour : les gens se connectent les uns aux autres, aux entreprises et à la culture de manière nouvelle et innovante. Nicky Bell, vice-président, responsable mondial de la boutique créative de Facebook, explorera comment la créativité axée sur les personnes façonne l’avenir du marketing.

L’avenir du shopping : Les entreprises peuvent dépasser les attentes des acheteurs d’aujourd’hui en tirant parti des dernières technologies. Gene Alston, vice-président du commerce de Facebook, s’entretiendra avec Salima Popatia, vice-présidente principale de l’acquisition et de la rétention mondiale de clients en ligne chez The Estée Lauder Companies, pour discuter de la façon dont ils ont franchi cette nouvelle frontière, des achats en direct aux baisses de produits.

Le rôle critique des créateurs dans la publicité : La démocratisation croissante de la créativité et de l’attention redéfinit la façon dont les créateurs de goût sont créés et comment l’influence est gagnée. Alvin Bowles, vice-président des partenariats pour les écosystèmes commerciaux de Facebook, s’entretiendra avec Dara Treseder, directrice du marketing et des communications de Peloton, à propos de l’écosystème des créateurs.

Approches plus créatives, achats en direct, marketing d’influence – ce sont toutes des tendances clés, qui ont le potentiel de changer votre approche, en alignement avec le virage plus large vers le commerce électronique et l’évolution des façons dont les plateformes sociales sont utilisées.

Chaque session comprendra des informations internes et des notes de l’équipe de Facebook, et elles pourraient être un bon moyen d’en savoir plus sur les dernières tendances et changements d’utilisation, afin d’élargir votre réflexion.

Facebook organisera sept sessions au total pour la Semaine de la publicité – vous pouvez en savoir plus sur chaque événement ici.