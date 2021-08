Facebook annonce la plate-forme de collaboration et de réunion Horizon Workrooms VR

Alors qu’il envisage la prochaine étape de la connexion numérique et conformément à l’évolution des pratiques commerciales, Facebook a annoncé aujourd’hui un nouvel espace de collaboration Horizon Workrooms VR, qui, selon lui, est «l’une des meilleures façons de travailler si vous ne pouvez pas être physiquement ensemble. ‘.

Comme expliqué par Facebook :

« Workrooms est un espace de réunion virtuel où vous et vos collègues pouvez mieux travailler ensemble où que vous soyez. Vous pouvez rejoindre une réunion en réalité virtuelle en tant qu’avatar ou accéder à la salle virtuelle depuis votre ordinateur par appel vidéo. Vous pouvez utiliser un énorme tableau blanc virtuel pour esquissez des idées ensemble, amenez votre ordinateur et votre clavier en réalité virtuelle pour travailler avec d’autres, ou ayez simplement des conversations expressives qui vous donnent l’impression d’être ensemble en personne.”

Comme le note Facebook, les utilisateurs peuvent rejoindre une salle de travail soit via un avatar VR, soit via un lien vidéo, avec des utilisateurs qui se connectent par vidéo plutôt que via un casque VR affiché sur un écran vidéo virtuel – “tout comme une vraie salle de conférence”.

« Nous prenons en charge jusqu’à 16 personnes en réalité virtuelle ensemble et jusqu’à 50 personnes au total lors d’un appel, y compris les participants vidéo. »

L’expérience Workroom reproduit également des éléments de votre espace de travail réel, les participants pouvant utiliser leur clavier de bureau et accéder aux fichiers depuis leur PC domestique, qui peuvent ensuite être affichés dans la salle virtuelle.

Le vice-président de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, a partagé cet exemple de réunion Workrooms en direct :

Horizon Workrooms est désormais ouvert à la collaboration, conçu pour que les équipes se sentent ensemble malgré le fait qu’elles soient séparées. Les outils dont nous disposons actuellement servent les gens dans une certaine mesure, mais nous avons perdu la capacité d’être créatifs et connectés, un écart que nous pensons que les salles de travail peuvent combler. pic.twitter.com/TOSyiinKOl – Boz (@boztank) 19 août 2021

Les participants à la réunion peuvent télécharger toutes les informations présentées sur le tableau blanc VR partagé, tandis que l’option prend également en charge l’audio spatial, améliorant l’expérience sensorielle et reproduisant à nouveau les réunions du monde réel d’une toute nouvelle manière.

Ce qui, bien sûr, en ce moment pourrait être un ajustement parfait, au milieu des blocages en cours et des restrictions apparemment sans fin sur les interactions physiques.

Mais même au-delà de la période de confinement actuelle, on s’attend à ce que le travail à distance reste une offre d’emploi de plus en plus populaire et recherchée. En effet, selon certains analystes, d’ici quatre ans, environ 70 % de la main-d’œuvre travaillera à distance au moins cinq jours par mois.

La flexibilité de travailler dans votre propre espace, tout en éliminant le temps de trajet, est maintenant une proposition réaliste pour beaucoup, et elle semble devoir se maintenir, au moins dans une certaine mesure, dans de nombreuses carrières.

Peut-être, alors, que les rencontres VR pourraient être le complément parfait, offrant un sentiment familier d’engagement physique et d’interaction, tout en se connectant depuis votre base d’origine. Cela correspond également à l’ambition plus large de Facebook d’intégrer la réalité virtuelle en tant qu’offre grand public, en la déplaçant fonctionnellement au-delà du jeu et en un outil plus universel et pratique.

Ce qui pointe ensuite vers le métaverse, le deuxième monde numérique qui est en passe de devenir une nouvelle réalité, en quelque sorte, à bien des égards, pour de nombreuses personnes à travers le monde. L’idée est que le métaverse finira par évoluer vers un domaine numérique global, où vous pourrez socialiser, faire du shopping, rechercher des divertissements et travailler, sans jamais avoir à quitter le confort de votre maison, si vous ne le souhaitez pas.

Cela a évidemment des implications sociales et économiques plus larges, mais le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déjà revendiqué ce nouvel espace virtuel, notant récemment que Facebook deviendra éventuellement « une entreprise du métaverse ».

Le concept peut encore sembler tiré par les cheveux et loin d’être une réalité pratique, mais avec Facebook qui vend déjà quelque 5 millions de casques Oculus VR (la dernière unité Oculus Quest 2 s’est vendue plus que tous les autres casques Oculus combinés), et plus social et les événements de divertissement se déplaçant déjà en ligne, le moment semble venu pour la prochaine étape.

Et peut-être que Horizon Workrooms constituera un autre élément clé de cette image numérique.

Cela vaut vraiment la peine d’être pris en compte, et à mesure que les outils de réalité virtuelle deviennent de plus en plus courants, vous pouvez parier que de plus en plus de personnes chercheront à les utiliser à des fins plus variées.