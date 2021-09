Facebook annonce la saison 2 de sa série de vidéos de conseils d’affaires « Compétences sociales »

Après avoir diffusé la première saison en six épisodes de sa série de vidéos d’analyse d’affaires « Compétences sociales » plus tôt cette année, Facebook a maintenant annoncé une deuxième saison du programme, qui comprendra des entretiens avec une gamme de gestionnaires de médias sociaux derrière de grandes marques.

Comme vous pouvez le voir dans cet aperçu, la nouvelle saison, qui débutera ce mercredi, présentera des informations de Target, BarkBox, Parade et plus encore.

L’objectif de Social Skills est de montrer comment, en particulier, chacune de ces marques aborde l’utilisation des plateformes sociales et comment elles maximisent le succès de leurs efforts. Certaines des idées de la première saison étaient un peu larges, mais il est intéressant d’entendre directement les responsables sur leur façon de voir des choses comme l’engagement et les mesures sociales, et ce que chaque élément signifie dans leur planification.

Chaque épisode est généralement court (4-5 minutes) et édité dans un format rapidement consommable, ce qui permet de glaner facilement les notes clés de chacun des experts présentés. Et cela vaut la peine d’être à l’écoute, car même si certaines d’entre elles seront assez générales (« écoutez votre public », « communiquer votre marque »), il y a généralement quelques petites étincelles et indicateurs qui vous feront réfléchir. Et au moins, vous pouvez mieux comprendre comment ces grandes marques ont connu le succès, ce qui peut vous aider à répondre à vos propres attentes et à votre approche.

Vous pouvez vous connecter à la deuxième saison de Social Skills via les comptes Facebook et Instagram de Facebook for Business, tandis que vous pouvez également visionner tous les épisodes de la première saison du programme ici.