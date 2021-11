Facebook annonce la suppression de milliers de catégories de ciblage publicitaire liées à des sujets sensibles

Facebook prend davantage de mesures pour s’aligner sur l’évolution des réglementations en matière de confidentialité en supprimant une série d’options de ciblage publicitaire détaillées liées à des problèmes et des causes potentiellement problématiques.

Comme expliqué par Facebook :

« À compter du 19 janvier 2022, nous supprimerons les options de ciblage détaillé liées à des sujets que les gens peuvent percevoir comme sensibles, telles que les options faisant référence à des causes, des organisations ou des personnalités publiques liées à la santé, à la race ou à l’origine ethnique, à l’affiliation politique, à la religion ou à l’orientation sexuelle. . «

En d’autres termes, vous ne pourrez pas cibler vos annonces en fonction de sujets tels que la « Journée mondiale du diabète » ou d’autres causes de santé, ni vous concentrer sur des éléments liés à l’orientation sexuelle, aux convictions politiques, etc.

Ce qui intègre un large éventail de qualificatifs de ciblage, Facebook notant que des milliers d’options seront supprimées.

Par exemple, actuellement, lorsque vous cherchez à cibler un public intéressé par, disons, la politique, vous avez le choix entre divers sujets basés sur l’affiliation.

Bientôt, beaucoup d’entre eux ne seront plus, ce qui pourrait avoir un impact important sur les spécialistes du marketing, les partis politiques, les marques de soins de santé et bien d’autres.

Cela pourrait également amener les entreprises qui ont intégré certains problèmes à leur message de marque à changer leur approche. Diverses études ont montré que les jeunes consommateurs, en particulier, sont plus susceptibles d’acheter auprès de marques qui soutiennent des causes et des mouvements avec lesquels ils s’alignent, et en tant que telles, ces entreprises ont également pu utiliser cela comme un angle marketing pour se connecter avec ces communautés. . La suppression de ces éléments de ciblage pourrait changer les choses à cet égard.

Bien que vous ayez toujours une certaine capacité à cibler des publics en fonction de paramètres similaires. Facebook dit que les marques pourront toujours utiliser les audiences personnalisées d’engagement afin d’atteindre les personnes qui ont aimé leur page, ou les utilisateurs de Facebook qui ont regardé leurs vidéos, tandis que vous pourrez également utiliser la même chose comme base pour Ciblage par sosie, ainsi que vos propres listes de diffusion.

Donc, vraiment, le ciblage basé sur un grand nombre de ces catégories sera essentiellement toujours disponible, mais pas sous une forme aussi spécifique, ce qui allégera Facebook de toute responsabilité pour toute utilisation abusive d’un tel ciblage à des fins non prévues.

Alors pourquoi le changement ?

En vertu des lois plus strictes de l’UE sur la protection des données des consommateurs (RGPD), Facebook ne peut techniquement pas légalement cibler les utilisateurs sur la base de ces paramètres sans le consentement explicite de chaque individu. Cette loi est entrée en vigueur en 2018, et Facebook s’y bat depuis, mais avec le changement global plus large vers plus de confidentialité et plus de contrôle des données pour les utilisateurs, il semble que Facebook ait maintenant choisi de concéder ce point et de s’aligner sur le réglementations plus spécifiques à ce sujet.

Ce qui est logique, sur plusieurs fronts, mais c’est encore une autre réduction progressive des options de ciblage publicitaire de la plate-forme, qui ont déjà été réduites en fonction d’autres facteurs potentiellement discriminatoires.

Il existe encore des moyens de contourner cela, et il existe encore d’autres moyens d’utiliser les publicités de Facebook de manière considérée comme discriminatoire. Mais la suppression de ces qualificatifs publicitaires spécifiques garantira que l’entreprise respecte ses exigences légales et évitera d’éventuelles pénalités.

C’est essentiellement un autre rappel pour créer vos propres données de première partie et collecter des informations sur votre public là où vous le pouvez, afin d’établir vos propres listes de focus, que vous pouvez ensuite segmenter et cibler avec plus de contrôle, en dehors des applications elles-mêmes.

Facebook indique que les ensembles de publicités existants avec des options de ciblage impactées continueront de fonctionner jusqu’au 17 mars 2022, bien que vous deviez peut-être mettre à jour vos sélections de ciblage à un moment donné. Facebook indique également qu’il fournira des recommandations de ciblage alternatives dans Ads Manager dans la mesure du possible.