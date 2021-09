Facebook annonce les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, son nouveau clone de Snapchat Spectacles

in

Facebook annonce aujourd’hui ses lunettes connectées de première génération en partenariat avec Ray-Ban. Ray-Ban Stories, comme son nom l’indique, est une “nouvelle façon de capturer des photos et des vidéos, de partager vos aventures, d’écouter de la musique ou de prendre des appels téléphoniques”.

Un partenariat intégré avec Facebook et EssilorLuxottica, Ray-Ban Stories commence à 299 $ USD. Ils seront disponibles à l’achat dans 20 combinaisons de styles en ligne et dans certains magasins de détail aux États-Unis, ainsi qu’en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Les Ray-Ban Stories disposent de deux caméras 5MP intégrées. Il est possible de prendre des photos et des vidéos jusqu’à 30 secondes en utilisant le bouton de capture ou en mains libres avec les commandes vocales de l’assistant Facebook.

Facebook dit qu’une LED capturée câblée s’allume pour informer les personnes à proximité lorsque vous prenez une photo ou une vidéo. Les Ray-Ban Stories comprennent également des haut-parleurs à oreille ouverte intégrés, un réseau audio à trois microphones avec technologie de formation de faisceaux et un algorithme de suppression du bruit de fond pour offrir une expérience d’appel améliorée.

Ces lunettes intelligentes s’associent à la nouvelle application Facebook View, afin que les utilisateurs puissent partager des histoires et des souvenirs avec leurs amis et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. L’application facilite l’importation, la modification et le partage de contenu sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat, etc.

Les Ray-Ban Stories sont disponibles en 20 variantes, dans les styles Ray-Ban classiques — Wayfarer, Wayfarer Large, Round et Meteor — et cinq couleurs avec une gamme de verres, y compris clair, soleil, transition et prescription.

Facebook affirme qu’il s’agit du premier produit issu de son partenariat pluriannuel avec EssilorLuxottica. Alors que la société a récemment introduit son propre métaverse, cette fois, Facebook est de retour dans le monde réel avec une approche similaire à ce que font Snap’s Spectacles.

À propos de la confidentialité, la société affirme que ce produit a été conçu « dans un souci de confidentialité, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités intégrées pour offrir contrôle et tranquillité d’esprit aux propriétaires d’appareils et aux passants », que vous pouvez en savoir plus ici.

Que pensez-vous des lunettes intelligentes Ray-Ban Stories de Facebook ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

