Facebook annonce l’extension du projet de câble sous-marin 2Africa pour connecter le prochain milliard d’utilisateurs

Facebook a annoncé une nouvelle expansion de son projet de câble sous-marin 2Africa, qui facilitera désormais une connexion Internet avancée entre trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la nouvelle section « Pearls » du projet 2Africa, qui a été lancée pour la première fois en mai de l’année dernière, reliera l’Inde, le Pakistan, l’Irak et l’Arabie saoudite au projet, améliorant ainsi la connexion à davantage de régions.

Comme expliqué par Facebook :

« Cette extension portera la longueur totale du système de câbles 2Africa à plus de 45 000 kilomètres, ce qui en fera le plus long système de câbles sous-marins jamais déployé. »

Facebook a initialement investi 1 milliard de dollars dans le projet 2Africa, qui, avec des partenaires régionaux, verra The Social Network faciliter un accès Internet avancé dans ces régions.

Ce qui, dans le cas de l’Afrique en particulier, jouera un rôle clé dans ses plans d’expansion mondiale.

« Actuellement, l’Afrique est le continent le moins connecté, avec seulement un quart de ses 1,3 milliard d’habitants connectés à Internet. […] Le système de câbles sous-marins 2Africa fournira près de trois fois la capacité totale du réseau de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique aujourd’hui.

Le projet facilitera des opportunités plus larges sur ces marchés, tandis que pour Facebook, il offrira également plus de potentiel pour inscrire le prochain milliard d’utilisateurs et deviendra une plus grande partie de l’infrastructure dans ces régions en développement.

Ce qui peut aussi être négatif. Diverses inquiétudes ont été soulevées concernant la nature de division de Facebook, et dans les régions où il est disponible en Afrique, il a déjà suscité un débat sur sa capacité à faciliter la propagation de la désinformation et à saper le processus démocratique.

Ajoutez à cela les diverses préoccupations mises en évidence dans les récents fichiers Facebook exposés par le Wall Street Journal, concernant les impacts sociétaux plus larges de la plate-forme, et il y a lieu de faire valoir que Facebook ne devrait pas être autorisé à entrer dans certaines de ces nouvelles régions. – mais pour Facebook lui-même, le projet facilitera un énorme potentiel de croissance et la capacité de faire de sa plate-forme l’outil de connexion clé sur davantage de marchés.

Ce qui, essentiellement, verra l’expansion continue du mastodonte social. Les applications de Facebook touchent déjà plus de 3,5 milliards de personnes chaque mois – et si l’on considère que la population du monde entier est de 7,9 milliards et que Facebook n’est pas disponible en Chine (1,4 milliard de personnes) et dans certaines régions, comme le note Facebook, toujours n’ont pas de connectivité Web, il est assez sûr de supposer que, sur la base des taux d’utilisation actuels, bon nombre de ces personnes nouvellement connectées finiront en effet par s’ajouter aux totaux d’utilisateurs actifs de Facebook.

C’est incroyable de voir Facebook continuer à ajouter des utilisateurs chaque trimestre, et c’est grâce à des projets comme celui-ci, axés sur l’expansion mondiale, que Facebook a pu maintenir sa dynamique de croissance et renforcer sa présence sur les marchés en développement.

Et si Zuck and Co peut faire de Facebook un service de connexion plus central et plus critique dans plusieurs de ces régions, cela jettera les bases d’une expansion continue de l’entreprise.

Des inquiétudes subsistent et le débat se poursuit pour savoir si Facebook est une bonne ou une mauvaise chose pour la société. Mais comme ils le font, Facebook continue d’avancer, s’implantant dans de nombreuses autres régions.