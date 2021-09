Facebook annonce un changement de direction majeur alors que le CTO démissionne après 13 ans

Facebook a un nouveau CTO, qui, espère-t-il, pourra aider l’entreprise à entrer dans le métaverse.

Mercredi, le CTO de Facebook, Mike Schroepfer, a annoncé qu’il démissionnait après 13 ans dans l’entreprise et que son rôle serait rempli par le vice-président de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth (Boz).

Bosworth était responsable de la création de Facebook Reality Labs et a joué un rôle clé dans le fil d’actualité, les messages et les groupes. Il continuera de superviser les efforts AR et VR de l’entreprise alors que le PDG Mark Zuckerberg se concentre sur la construction du métaverse et la transition de Facebook vers le matériel.

Schroepfer souligne comment Bosworth a été une force motrice fondamentale dans les efforts AR/VR de Facebook, y compris les appareils Portal, l’Oculus Quest 2 et les recherches connexes.

Ces contributions sont des éléments fondamentaux de nos efforts plus larges pour aider à construire le métavers. Je suis confiant et reconnaissant pour le leadership de Boz et le banc technique profond et talentueux de leaders que nous avons à la barre.

Le PDG Mark Zuckerberg, qui a beaucoup fait la promotion du métaverse ces derniers temps, a également exprimé son enthousiasme pour le nouveau poste de Bosworth, affirmant qu’il était “enthousiasmé par l’avenir de ce travail sous la direction de Boz”.

Facebook Reality Labs était responsable du lancement du dernier effort matériel de l’entreprise avec les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories. Il est également prévu de lancer une gamme de dispositifs portables intelligents qui fonctionneront en tandem pour aider les utilisateurs à naviguer simultanément dans le monde virtuel et réel.

Le changement de direction intervient au milieu d’un examen accru des méthodes de Facebook, y compris des accusations de maintien d’un monopole illégal grâce à ses acquisitions de plateformes comme Instagram et WhatsApp, ainsi que les pratiques douteuses de l’entreprise en matière de confidentialité et de désinformation.

Un récent exposé du New York Times met en évidence les manières douteuses dont Facebook a tenté de nettoyer son image, en retenant apparemment des informations de recherche et en diffusant des histoires pro-Facebook sur son site.

Compte tenu du scepticisme croissant à l’égard des pratiques de confidentialité de Facebook, on ne sait pas exactement à quel point ses efforts matériels seront couronnés de succès, en particulier une fois que la société lancera des appareils comme la montre intelligente qui pourrait être utilisée pour suivre les données de santé et de forme physique des utilisateurs.

Cela dit, le changement a fait froncer certains sourcils, y compris l’ancien chef de produit Facebook, Samidh Chakrabarti, qui s’est dit préoccupé par la façon dont l’entreprise fonctionnera à l’avenir.

Contexte : Après avoir quitté FB plus tôt ce mois-ci, de nombreux employés existants m’ont demandé qui pourrait désormais être leur meilleur allié sur des questions d’importance sociétale. Qui était sur ma courte liste à chaque fois ? Schrep. C’est donc effectivement significatif. – Samidh (@samidh) 22 septembre 2021

Cependant, Schroepfer assure qu’il “restera étroitement lié à l’entreprise” alors qu’il passe à un nouveau rôle à temps partiel en tant que premier Senior Fellow de l’entreprise.