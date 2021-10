Facebook annonce une nouvelle dénomination sociale « Meta », s’alignant sur la prochaine étape de la connexion numérique

Les rumeurs ont été confirmées – aujourd’hui, lors de son événement Connect 2021, Facebook a annoncé qu’il rebaptisait la société afin de mieux refléter son objectif émergent.

À partir de maintenant, le nom global de la société Facebook sera « Meta ».

Pour être clair, Facebook, l’application, restera, de même que toutes ses autres marques et identités. Mais comme Google est passé à «Alphabet» en tant que titre d’entreprise plus large, les divers projets de Facebook seront désormais tous regroupés sous la bannière «Meta», reflétant son orientation évolutive sur la prochaine génération de connexion numérique.

Comme expliqué par Facebook :

« Le métavers ressemblera à un hybride des expériences sociales en ligne d’aujourd’hui, parfois étendu en trois dimensions ou projeté dans le monde physique. Il vous permettra de partager des expériences immersives avec d’autres personnes même lorsque vous ne pouvez pas être ensemble – et de faire des choses ensemble que vous ne pourriez pas faire dans le monde physique. C’est la prochaine évolution d’une longue lignée de technologies sociales, et elle inaugure un nouveau chapitre pour notre entreprise.

La structure commerciale plus large de Facebook sera désormais placée sous la bannière Meta, la société séparant ses flux opérationnels en deux segments : la « famille des applications », étant Facebook tel que nous le connaissons principalement, via Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, et « Reality Labs ‘, qui couvrira ses technologies VR et AR et d’autres paris technologiques en évolution.

Facebook changera également son symbole boursier de « FB » à « MVRS » le 1er décembre.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a décrit sa vision de la nouvelle entité dans une lettre du fondateur :

« À partir de maintenant, nous serons d’abord métavers, pas Facebook d’abord. Cela signifie qu’au fil du temps, vous n’aurez plus besoin d’un compte Facebook pour utiliser nos autres services. Alors que notre nouvelle marque commence à apparaître dans nos produits, j’espère que les gens du monde entier connaîtront la marque Meta et l’avenir que nous défendons.

Vous pouvez lire que la marque Facebook a été entachée et qu’elle a besoin d’un nouveau départ, tandis que l’ensemble de la restructuration donne également à Zuckerberg l’occasion de se distancer de Facebook et de réaligner son nom avec le concept de métaverse en évolution à la place.

Peut-être que cela recadre également l’entreprise comme plus excitante et tournée vers l’avenir, par opposition à Facebook qui est de plus en plus entaché de controverse. Cela n’atténuera pas ces controverses bien sûr, mais cela pourrait permettre à Facebook de mieux compartimenter chaque élément, ce qui pourrait l’aider à repositionner sa poussée métavers comme quelque chose d’entièrement nouveau et séparé – et idéalement, construit dans un souci de sécurité, avec le leçons tirées des erreurs de Facebook.

« J’étudiais les classiques et le mot « méta » vient du grec qui signifie « au-delà ». Pour moi, cela symbolise qu’il y a toujours plus à construire, et qu’il y a toujours un prochain chapitre à l’histoire. La nôtre est une histoire qui a commencé dans un dortoir et s’est développée au-delà de tout ce que nous imaginions ; dans une famille d’applications que les gens utilisent pour se connecter les uns aux autres, pour trouver leur voix et pour démarrer des entreprises, des communautés et des mouvements qui ont changé le monde.

Oui, des mouvements qui ont changé le monde. Pas forcément les bons.

Dans l’ensemble, le changement de marque n’est pas une grande surprise, étant donné que beaucoup avaient déjà déduit que « Meta » était le nouveau nom probable de Facebook, les initiatives caritatives de Zuckerberg possédant déjà plusieurs titres de marque liés à « Meta » et la société achetant également des méta URL dans derniers mois, en prévision de l’annonce.

Et dans la pratique, cela ne signifiera aucun changement majeur, à part signaler l’intention de l’entreprise de faire du concept de métaverse en évolution un objectif beaucoup plus important, grâce à des avancées technologiques et des projets plus immersifs qui viseront à faire de Facebook – désolé, « Meta » – synonyme de la prochaine étape de la connexion numérique.

Ça marchera? Renommer l’entreprise conformément au « métavers » aidera-t-il Facebook à s’approprier cet espace et assurera-t-il une pertinence optimale pour la prochaine génération de consommateurs numériques ?

Il a certainement les ressources, mais il y aura aussi divers défis pour voir ces choses devenir une réalité – virtuelle ou autre.