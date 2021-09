Le rapport « Fichiers Facebook » du Wall Street Journal, qui détaille diverses informations divulguées à l’intérieur du siège social de Facebook, a certainement suscité une toute nouvelle série de préoccupations pour The Social Network.

Parmi les différents problèmes soulignés dans l’enquête en plusieurs parties figurait l’idée que Facebook soumet les célébrités et les utilisateurs de haut niveau à une norme différente, avec une équipe de modération distincte vérifiant leurs publications et leurs mises à jour, et les laissant potentiellement de côté alors qu’elles auraient été retirés s’ils provenaient de gens ordinaires.

Facebook a déjà décrit ce processus de double vérification, qui, selon lui, est de s’assurer que la bonne décision est prise, “afin que [posts] ne sont pas supprimés ou laissés de côté par erreur », tandis que Facebook a également nié que le processus offre un traitement spécial, en tant que tel, à ces pages.

Mais peu importe, Facebook reconnaît également que le système n’est pas parfait, et cette semaine, il a renvoyé une décision sur le processus à son conseil de surveillance indépendant, dans le but d’établir une meilleure voie à suivre pour évaluer un tel contenu.

Comme expliqué par Facebook :

« Facebook examine des milliards de contenus chaque jour, compte 40 000 personnes travaillant sur la sûreté et la sécurité et a mis au point certaines des technologies les plus sophistiquées pour aider à l’application du contenu. Malgré cela, nous savons que nous allons faire des erreurs. Le système de contre-vérification a été conçu pour éviter d’éventuelles erreurs d’application excessive et pour contre-vérifier les cas où, par exemple, une décision pourrait nécessiter plus de compréhension ou il pourrait y avoir un risque plus élevé d’erreur. Cela pourrait inclure des militants sensibilisant aux cas de violence, des journalistes faisant des reportages sur des zones de conflit ou d’autres contenus provenant de pages et de profils à haute visibilité où une application correcte est particulièrement importante compte tenu du nombre de personnes qui pourraient le voir.

Donc, encore une fois, Facebook dit que le processus est davantage conçu pour éviter les erreurs de haut niveau et à fort impact, c’est pourquoi il a mis en place un processus de contrôle secondaire – pas pour donner aux célébrités plus de latitude pour publier ce qu’elles veulent.

Facebook dit qu’il s’efforce toujours d’améliorer ce processus, et les informations du Conseil de surveillance joueront un rôle dans cet affinement.

« Rendre Facebook responsable de nos politiques et processus de contenu est exactement la raison pour laquelle le Conseil de surveillance a été créé. Au cours des semaines et des mois à venir, nous continuerons à informer le conseil d’administration de notre système de contre-vérification et à nous engager avec eux pour répondre à leurs questions. »

Pour être clair, le Conseil de surveillance a d’abord demandé à Facebook de fournir plus d’informations sur le processus de recoupement à la suite du rapport du WSJ :

« Au Conseil de surveillance, nous posons des questions sur le recoupement depuis un certain temps. Dans notre décision concernant les comptes de l’ancien président américain Donald Trump, nous avons averti qu’un manque d’informations publiques claires sur les recoupements et “l’exception d’actualité” de Facebook pourraient contribuer à la perception que Facebook est indûment influencé par des considérations politiques et commerciales.

Cela fait référence à la position de Facebook sur les commentaires publiés par l’ancien président Trump, sur lesquels Facebook a choisi de ne pas prendre de mesures en raison de leur actualité et de leur pertinence pour la communauté.

En effet, dans un discours à Georgetown en 2019, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné cette approche, qui a déclenché la réaction initiale à cet égard :

« Nous ne vérifions pas les faits sur les publicités politiques. Nous ne faisons pas cela pour aider les politiciens, mais parce que nous pensons que les gens devraient pouvoir voir par eux-mêmes ce que les politiciens disent. Et si le contenu est digne d’intérêt, nous ne le retirerons pas non plus, même s’il entrerait autrement en conflit avec bon nombre de nos normes.

La position de Facebook, comme toujours, pèche du côté de la liberté d’expression, mais des développements plus récents ont forcé une réévaluation de celle-ci et un réexamen plus large du rôle que joue Facebook dans la communication et de ses responsabilités sur ce front.

C’est pourquoi les révélations sur son système de recoupement se démarquent, car elles semblent s’aligner sur la nette préférence de Facebook de laisser plus de contenu être partagé dans ses applications, et d’éviter d’avoir à les contrôler par leurs propres moyens.

Le point de vue plus large de Facebook est qu’il devrait y avoir une certaine forme de réglementation officielle dans l’espace des médias sociaux, et que les plateformes elles-mêmes ne devraient pas avoir à établir de telles règles de manière indépendante. Ce qui est probablement la meilleure voie à suivre, mais jusqu’à présent, il y a eu peu de progrès dans l’établissement d’un comité de surveillance indépendant, en dehors des propres efforts de Facebook, qu’il utilise pour illustrer la nécessité d’un tel.

Idéalement, pour Facebook, un autre groupe de réglementation prendrait de telles décisions de ses mains, mais pour le moment, la responsabilité lui incombe, ainsi qu’à chaque plate-forme sociale, de décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas, et des paramètres spécifiques s’y rapportant.

Ce qui, étant donné qu’il s’agit d’entreprises indépendantes, rapportant à leurs actionnaires, ne semble pas vraiment la meilleure approche, d’autant plus que leur influence grandit chaque jour.

La réponse finale semble inévitablement indiquer une surveillance indépendante, mais les écarts régionaux et d’autres complications posent également des défis importants à cet égard.

C’est pourquoi Facebook a créé son propre conseil de surveillance, et pourquoi il cherche maintenant à leur référer de telles décisions comme une sorte de relâchement de la pression, tout en allégeant la responsabilité de son équipe.

Ce qui peut sembler être une solution rapide à certains égards – mais en réalité, c’est le modèle vers lequel nous devrions nous diriger.

Qu’on le veuille ou non, la propre approche de Facebook peut être la meilleure façon de traiter ses diverses préoccupations.