Facebook, Apple et d’autres actions FAANGM surperforment le NASDAQ la semaine dernière alors que Wall Street atteint des sommets historiques

Les indices de Wall Street ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence de Wall Street ont grimpé en flèche pour atteindre de nouveaux sommets historiques la semaine dernière, aidés par les données sur l’emploi pour juin qui ont montré une forte reprise sur le marché du travail. Au milieu de la forte hausse, certains des plus grands noms de la technologie de Wall Street – Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft – appelés collectivement FAANGM, ont surperformé les indices de référence. Les actions technologiques se négocient à des valorisations élevées, mais les investisseurs se sont tournés vers ces actions. Depuis la mi-mai, le NASDAQ 100 à forte technicité a augmenté de 13% tandis que le Dow Jones n’a gagné que 4%.

Le cours de l’action Facebook a grimpé de 3,9% au cours de la semaine précédente pour clôturer à 354,7 $ pièce. Le géant des médias sociaux a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars au cours de la semaine. Le cours des actions de Facebook a été aidé par le tribunal de district du district de Columbia, qui a rejeté une action antitrust déposée par la Federal Trade Commission (FTC). Le rejet de la poursuite apporte un soulagement à Facebook et à ses investisseurs.

L’action Amazon a gagné 3,22% au cours de la semaine pour clôturer à 3 510 $ par action. La société a annoncé vendredi que le nouveau PDG Andy Jassy obtiendrait 61 000 actions Amazon sur 10 ans, en remplacement de Jeff Bezos. Le coût des actions s’élève à 214 millions de dollars. Le cours de l’action Apple a grimpé de 5,15% au cours de la semaine précédente et a terminé à 139,96 $ par action. Vendredi, Nikkei Asia a annoncé qu’Apple et Intel seraient parmi les premiers à adopter la technologie de production de puces de nouvelle génération de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

L’autre géant de la technologie de Google a augmenté de 2,24% la semaine dernière, pour clôturer à 2 505 $ par action. La semaine dernière, Zacks Equity Research a déclaré que sa dernière estimation consensuelle s’attend à ce que les revenus de Google s’élèvent à 46,07 milliards de dollars, en hausse de 45,79 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Pendant ce temps, le cours de l’action Microsoft a grimpé de 4,77% pour clôturer la semaine à 277,65 $ pièce. Dernier parmi le lot, Netflix a été le moins performant parmi les actions FAANGM, gagnant seulement 1,31% au cours de la semaine précédente pour clôturer à 533,98 $.

Jusqu’à présent cette année, parmi les actions FAANGM, Facebook, Google et Microsoft sont les principaux gagnants. Le cours de l’action Google a bondi de 45% depuis janvier tandis que l’action de Facebook est en hausse de 32% et Microsoft a bondi de 27% au cours de la même période. La reprise économique et la réouverture continues ont aidé les indices boursiers de Wall Street à atteindre de nouveaux sommets historiques.

