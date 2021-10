Facebook, Apple et d’autres actions technologiques contre le rendement du Trésor américain à 10 ans – Qu’est-ce qui nous attend ?

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé au-dessus de 1,5%, la première fois depuis juin et toute pression à la hausse pourrait tenir le rallye technologique à distance.

Les technologies de l’information, l’un des secteurs de prédilection des investisseurs mondiaux, se trouvent à la croisée des chemins. Alors que les actions technologiques Mega Cap ont été à l’avant-garde du rallye des actions mondiales tout au long de la pandémie, les valorisations élevées au milieu de la hausse des rendements américains et de la surveillance réglementaire peuvent poser certaines inquiétudes pour l’industrie.

Les cours des actions d’Apple, d’Amazon, de Facebook, de Google et de Netflix ont respectivement augmenté de 7,5 %, 0,81 %, 25 %, 55 % et 13 % depuis le début de l’année. L’indice Nasdaq 100, le miroir des actions à forte composante technologique, est en hausse de près de 14% depuis le début de l’année. Pourtant, le rallye de ces actions, tel qu’il a été observé en 2020, semble avoir pris du recul.

Le sujet de préoccupation est la hausse du rendement américain pour l’avenir de ces actions technologiques. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé au-dessus de 1,5%, pour la première fois depuis juin et toute pression à la hausse pourrait tenir le rallye technologique à distance. Mais comment la hausse des rendements a-t-elle un impact sur le secteur de la technologie ou d’ailleurs sur n’importe quelle industrie ? Une hausse soudaine des rendements du Trésor pousse les investisseurs à fuir les actions ayant les valorisations les plus élevées, car leurs gains de bénéfices à distance seront moins précieux à mesure que les taux augmenteront. Le rendement du Trésor à 10 ans est utilisé pour actualiser la valeur des flux de trésorerie futurs. Plus les rendements sont élevés, moins ces bénéfices valent maintenant.

Le graphique ci-dessous montre comment le Nasdaq 100 a évolué depuis le début de l’année par rapport à l’évolution du rendement du Trésor américain à 10 ans.

Cependant, les choses peuvent ne pas être aussi simples qu’il n’y paraît. La solidité et la qualité du bilan des entreprises et le potentiel de croissance future peuvent éclipser dans une certaine mesure l’impact de la hausse des rendements. Les bilans solides, les puissants moteurs de profit et les modèles commerciaux stables des grandes entreprises technologiques les ont fait traverser des périodes de tumulte et les ont transformés en un commerce de quasi-sécurité.

Pourtant, la rotation sectorielle de son portefeuille n’est pas à exclure. À Wall Street la semaine dernière, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance et la plupart des secteurs étaient en hausse, l’énergie étant le plus gros gagnant et le seul secteur en hausse pour la semaine. Les services de communication, les services financiers et les matériaux ont été parmi les plus performants. Les secteurs de la consommation et de la santé ont sous-performé, tandis que les services publics ont été à la traîne.

Selon FactSet, certaines poches de scepticisme entourant la résilience du mantra de longue date d’achat à la baisse ont été observées sur le marché la semaine dernière. Mais alors que les ours ont beaucoup de munitions (ne se limitant pas aux soucis de la chaîne d’approvisionnement, aux avertissements des entreprises, au manque de clarté sur le soutien budgétaire et à la baisse à venir de la Fed), il reste un certain optimisme quant à la prochaine saison des résultats du troisième trimestre, une longue piste jusqu’au décollage des taux, amélioration de Covid toile de fond, meilleure saisonnalité octobre/T4 et indicateurs économiques stabilisants (avec l’amélioration aujourd’hui des indicateurs ISM manufacturier et UMich de la confiance des consommateurs en septembre).

Les principales actions technologiques américaines devraient afficher des bénéfices plus élevés au cours du prochain trimestre. Pour un investisseur à long terme en actions américaines, la plupart de ces actions de premier plan telles qu’Apple, Amazon, Facebook et d’autres se négocient à des niveaux inférieurs et pourraient être ajoutées à son portefeuille. les perspectives de croissance et de bénéfices pourraient bien être la force qui attire les investisseurs mondiaux vers ces actions méga-tech, même dans un scénario de hausse des taux d’intérêt. Toute correction ou baisse des prix peut être utilisée comme une opportunité d’accumuler les valeurs de croissance avec une vision à long terme.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.