Facebook, Apple et d’autres montent en flèche alors que les actions technologiques reprennent de la vigueur à Wall Street maintenant les yeux sur la Fed se rencontrent

Au cours de la semaine, le NASDAQ a bondi de plus de 1,5%, surperformant à la fois l’indice S&P 500 et le Dow Jones. (Photo : REUTERS)

Les investisseurs de Wall Street ont vu l’indice NASDAQ fortement technologique augmenter au cours de la semaine précédente, évitant les craintes inflationnistes. Au cours de la semaine, le NASDAQ a bondi de plus de 1,5%, surperformant à la fois l’indice S&P 500 et le Dow Jones. Les actions technologiques semblent revenir comme un commerce favorable parmi les investisseurs, même si l’indice NASDAQ est toujours proche du plus haut historique et que les valorisations pourraient être riches. Le commerce le plus préféré parmi les actions technologiques s’accélère également, toutes les actions FAANGM, sauf une, clôturant avec des gains au cours de la semaine précédente. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google et Microsoft sont collectivement appelés les actions FAANGM.

Le cours de l’action Facebook a gagné un modeste 0,28% au cours de la semaine écoulée pour clôturer à 331,26 $ par action. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action Facebook a bondi de 23%, c’est au-dessus du rallye de 82% observé par l’action entre mars et décembre de l’année dernière. Au cours de la semaine écoulée, Facebook a annoncé qu’il ne facturerait pas de frais aux créateurs de contenu pendant au moins les deux prochaines années au milieu de la pandémie. De plus, le géant des médias sociaux a également déclaré qu’il prévoyait d’ouvrir tous les bureaux d’ici octobre de cette année.

Le cours de l’action Apple a grimpé de 1,16 % au cours de la semaine, pour clôturer à 127,35 $ pièce. Après avoir vu le stock s’envoler de plus de 18% entre la dernière semaine de janvier et la première semaine de mars, le stock est en baisse dans le cumul négatif de l’année. Cependant, le script est toujours en hausse de 122% depuis la chute du marché de mars 2020. Au cours de la semaine, Apple a accueilli la WWDC et a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour ses appareils, notamment le lancement de Facetime sur Android et Windows.

Amazon de Jeff Bezos a été l’un des plus performants, avec une hausse de 4,39 % au cours de la semaine pour clôturer à 3 346 $ par action. Jusqu’à présent cette année, Amazon est en hausse de 5%. Au cours de la semaine, l’entreprise a annoncé qu’elle augmenterait le salaire minimum en Allemagne à 12 euros de l’heure. De plus, en Europe, la société a obtenu le droit de diffusion télévisée de certains matchs de Ligue 1, ce qui a suscité une certaine controverse alors que Canal+, l’autre diffuseur, s’éloignait.

Netflix est tombé en disgrâce auprès des autres grandes sociétés Internet et des autres membres de FAANGM. L’action a terminé la semaine en baisse de 1,21% à 488,77 $ par action. Depuis le début de l’année, la plateforme OTT a vu son action chuter de 6,52%, restant sous pression depuis la mi-janvier. Pendant ce temps, Google d’Alphabet a clôturé la semaine en hausse de 1,53% à 2 430 $ par action. L’action est en hausse de 40% depuis le début de l’année. Dernier des constituants de FAANGM, Microsoft a bondi de 2,83% au cours de la semaine. L’action a clôturé à 257,89 $ par action. Le géant du logiciel a bondi de plus de 18% jusqu’à présent cette année.

Au cours de la semaine en cours, les investisseurs de Wall Street devraient surveiller la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La hausse de l’inflation a fait craindre dans certaines poches du marché qu’une hausse de l’inflation pourrait forcer la Fed à modifier sa position accommodante plus tôt que prévu. Les actions de mème pourraient également continuer à attirer l’attention.

