Facebook apporte des bobines à son application principale alors qu’il cherche à capitaliser sur la tendance des vidéos abrégées

Alors que TikTok continue de prendre de l’ampleur, Facebook continue de chercher de nouveaux moyens de réprimer cette croissance, avec sa dernière tentative de recul via Facebook Reels, qui permettra aux utilisateurs de créer et de partager des Instagram Reels au sein de l’application Facebook principale.

Comme vous pouvez le voir ici, Facebook teste actuellement une nouvelle unité d’affichage Reels dans les flux d’utilisateurs aux États-Unis, ce qui aidera à relier plus d’utilisateurs à son offre de courtes vidéos.

Tel que rapporté par TechCrunch :

“Facebook Reels donnera aux utilisateurs de Facebook la possibilité de créer et de partager du contenu vidéo abrégé directement dans le fil d’actualité ou dans les groupes Facebook. Au départ, vous pourrez appuyer sur un bouton “Créer” dans la section Reels qui apparaît lorsque vous faites défiler le fil d’actualités pendant que vous regardez des bobines ou en appuyant sur « bobines » en haut de votre fil d’actualités. À partir de là, les utilisateurs auront accès à un ensemble standard d’outils de création, y compris ceux pour la capture vidéo, la sélection de musique, importation de pellicule, texte chronométré et plus encore.”

En outre, Facebook étend également son option pour que les créateurs de bobines Instagram partagent leurs bobines sur Facebook, qui verra ces bobines affichées avec le nom de profil Instagram des utilisateurs.

L’expansion n’est pas une surprise majeure. Désespéré d’arrêter l’élan de TikTok, Facebook a testé la création et le partage de bobines au sein de Facebook au cours des derniers mois, ce qui a également inclus une expérience avec un nouveau flux Stories/Reels/Rooms en haut des flux d’utilisateurs.

Facebook n’a pas encore franchi le pas avec ce format, mais ce nouveau test est une extension des expériences qu’il mène depuis mars avec du contenu Reels affiché sur Facebook, le prochain élément étant la création de Reels dans l’application Facebook elle-même.

Ce qui pourrait être un saut significatif. L’avantage, à cet égard, est qu’il exposera de nombreux utilisateurs qui n’utilisent pas TikTok au processus vidéo abrégé, qui s’est avéré de plus en plus attrayant pour de nombreux publics plus jeunes, en particulier. Peut-être qu’avec Reels sur Facebook, de grandes sections de groupes d’audience plus âgés seront également incitées à participer, ce qui pourrait donner un coup de pouce à l’utilisation de Reels, tandis que l’ajout du format au sein de groupes spécifiques pourrait également aider à maximiser l’engagement et à maintenir les utilisateurs à publier. leurs clips sur Facebook et IG, au lieu de migrer vers TikTok pour la même expérience.

Cela pourrait également permettre à Facebook d’utiliser sa portée sur les marchés en développement pour battre TikTok au poing. Si les gens peuvent déjà interagir via une vidéo courte avec leurs réseaux établis sur Facebook, cela pourrait diminuer leur envie de télécharger une nouvelle application et de créer de nouvelles connexions.

Il semble peu probable que cela ralentisse considérablement la croissance de TikTok, qui est toujours en tête des classements de téléchargement, mais peut-être que cela pourrait l’accélérer un peu, tout en créant le propre engagement vidéo de Facebook.

Et Reels a connu une solide croissance de l’engagement, bien qu’il s’agisse d’un clone direct de TikTok. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que Reels avait été le plus grand contributeur à la croissance de l’engagement sur Instagram au cours du trimestre. Ce qui pourrait également suggérer que la croissance d’Instagram ralentit dans d’autres domaines, mais dans tous les cas, Reels est devenu un contributeur solide et fait partie de l’annonce récente d’Instagram selon laquelle ce n’est « plus une application de partage de photos ».

L’engagement vidéo de courte durée est devenu une tendance de plus en plus habituelle, et en exposant plus de personnes aux Reels, Facebook s’alignera mieux sur ce changement, ce qui pourrait stimuler la croissance de l’engagement et présenter de nouvelles opportunités.

Cela pourrait également en faire une considération plus importante pour les marques, en fonction de l’adoption. Cela pourrait, bien sûr, aller dans le sens des histoires Facebook et s’essouffler en grande partie. Mais cela pourrait aussi finir par être un moteur puissant, et il vaudra la peine de prendre note de ces nombres de vues et de ces statistiques d’engagement.

Facebook dit que le nouvel écran Facebook Reels sera mis à la disposition d’un petit pourcentage d’utilisateurs aux États-Unis, à partir d’aujourd’hui, alors qu’il est déjà disponible pour certains utilisateurs en Inde, au Mexique et au Canada.