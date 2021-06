Facebook apporte des mises à jour pour les entreprises car il modifie l’API WhatsApp Business, permet aux entreprises d’utiliser l’API Messenger pour Instagram

La société travaille également à la mise en place d’une fonctionnalité qui permettrait aux entreprises d’afficher un menu de 10 réponses remplies automatiquement.

Affaires WhatsApp : Facebook a peaufiné l’API WhatsApp Business et a permis aux entreprises de commencer plus facilement leurs opérations sur la plate-forme de messagerie instantanée. Les nouvelles mises à jour permettraient aux clients de se connecter rapidement à cette entreprise, selon une annonce de la société mercredi lors de la conférence annuelle des développeurs de Facebook F8 Refresh. Les mises à jour permettraient aux entreprises d’intégrer la plate-forme en seulement cinq minutes, en baisse par rapport au processus précédent qui prenait des semaines. En dehors de cela, de nouvelles fonctionnalités de messagerie sont également introduites dans le but de faciliter les conversations entre les clients et les entreprises. Avec ces annonces, WhatsApp envisage probablement de nouvelles entreprises pour le rejoindre.

Parmi les principaux changements apportés à l’API WhatsApp Business figure l’expérience plus rapide pour les entreprises, l’entreprise affirmant que les améliorations permettraient aux moyennes et grandes entreprises d’interagir plus facilement avec les clients. Un autre changement est la prise en charge de plus de messages pour les notifications en temps opportun, qu’il s’agisse de plus d’informations sur un produit ou d’une mise à jour sur un produit de retour en stock.

La société travaille également à la mise en place d’une fonctionnalité qui permettrait aux entreprises d’afficher un menu de 10 réponses remplies automatiquement, à partir desquelles les clients peuvent choisir leur réponse, éliminant ainsi le besoin de taper leur requête dans une certaine mesure. Un type similaire de bouton de réponse avec trois options pré-alimentées serait également disponible. La plate-forme de messagerie instantanée cherche également à mettre en place un mécanisme permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires lorsqu’ils bloquent une entreprise.

La société dirigée par Mark Zuckerberg a également annoncé que désormais, toutes les entreprises seraient en mesure d’utiliser son API Messenger afin d’interagir avec les utilisateurs sur Instagram, une étape importante pour permettre aux entreprises et aux entreprises de tirer parti de la plate-forme Facebook plus large. Cette intégration avait été annoncée au niveau bêta en octobre de l’année dernière, et maintenant, la fonctionnalité est déployée dans le monde entier.

Il serait d’abord mis à la disposition de tous les développeurs à travers le monde, puis étendu aux entreprises de manière progressive. Pour les entreprises, la phase 1 viserait les comptes Instagram ayant plus de 10 000 à 1 lakh d’abonnés, leur permettant de se connecter à l’API. La deuxième phase en juillet étendrait cela aux utilisateurs ayant plus de 1 000 abonnés et moins de 1 lakh, avant d’intégrer les comptes restants d’ici le troisième trimestre.

Avant cela, les entreprises qui souhaitaient interagir avec les utilisateurs étaient obligées de le faire soit en utilisant Instagram lui-même, soit via la boîte de réception commerciale unifiée du géant de la technologie, qui a des capacités limitées.

