Facebook apporte GTA San Andreas à la réalité virtuelle

Lors d’un événement clé Facebook Meta dédié à ses futurs projets et plans VR, le géant des médias sociaux a révélé que le classique PS2 Grand Theft Auto San Andreas est actuellement en développement pour l’Oculus Quest 2.

Plus tôt dans la journée, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a organisé l’événement d’ouverture de Facebook Connect qui a couvert ses différents projets de réalité virtuelle, l’avenir de son propre métaverse (quel qu’il soit…), et comment l’entreprise continuera à intégrer la réalité virtuelle dans ses différents médias sociaux. plates-formes et plans futurs. C’était beaucoup de bêtises d’entreprise et de mots à la mode, comme vous pouvez vous y attendre. Et pour les gens qui ne se soucient pas de la réalité virtuelle ou qui n’aiment pas l’idée que Facebook soit la société contrôlant certains des casques de réalité virtuelle les plus populaires de la planète, il n’y avait pas beaucoup de raisons de se connecter. cela signifie que vous avez pu voir ce terrible avatar numérique de Mark Zuckerberg qui ressemblait en quelque sorte plus à un humain qu’il ne le fait habituellement. C’est donc quelque chose.

Cependant, lors d’un segment de cette keynote consacré aux jeux Oculus VR, Zuckerberg a annoncé qu’une version de GTA San Andreas était en cours de développement pour l’Oculus Quest 2.

« Cette nouvelle version de, ce que je pense être l’un des plus grands jeux jamais créés, offrira aux joueurs une toute nouvelle façon de découvrir ce monde ouvert emblématique en réalité virtuelle », a expliqué l’avatar analogique Zuckerberg lors de la keynote.

Et… ce sont tous les détails que nous avons sur cette nouvelle version de San Andreas. Il est probable, en fonction du moment où cela est annoncé et de l’âge du jeu, que ce port VR de San Andreas sera construit sur la version remasterisée récemment annoncée, qui fait partie d’un ensemble plus large de jeux GTA remasterisés, y compris Vice City. et GTA III. Cette collection sortira le 11 novembre pour la plupart des plateformes.

Les mods de réalité virtuelle pour les jeux GTA existent depuis des années. Par exemple, vous pouvez assez facilement jouer à GTA V en VR. En fait, je l’ai fait et c’est une expérience sauvage, sinon entièrement stable. Si vous êtes prêt à franchir quelques étapes supplémentaires, vous pouvez également jouer à des jeux GTA plus anciens comme San Andreas en VR. Bien que vous souhaitiez peut-être essayer de jouer avec ces mods VR GTA le plus tôt possible. Après la façon dont la société mère de Rockstar Take-Two Interactive a traité les mods de fans avant l’annonce des remasters de GTA Trilogy, qui sait combien de temps ces mods sympas seront là.

Pendant ce temps, pendant le reste de l’événement principal, Facebook a montré des environnements de réalité virtuelle plus stériles, a déclaré le mot métaverse beaucoup trop souvent, a fait référence à ces fameuses photos de Zuckerberg portant une tonne de crème solaire et a montré des fantômes allant à des concerts. Enfin, Facebook a annoncé son nouveau nom : Meta. 2021 est toujours bizarre, au cas où vous vous poseriez la question.