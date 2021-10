Facebook apporte son alternative Clubhouse au monde

Il y a plusieurs mois, Facebook présentait son alternative au Clubhouse, ses appels Salles audio en direct. Des salles audio qui, selon la firme de Mark Zuckerberg, allaient fonctionner de manière très similaire à ce que nous avons vu dans son application rivale, créant des « expériences audio » pour les utilisateurs. Maintenant, cette fonction arrive En Espagne.

En Espagne et dans le monde entier. Comme annoncé par Facebook, les Live Audio Rooms sont désormais disponibles pour les groupes Facebook, les personnalités publiques et les créateurs de contenu du monde entier. De cette façon, tant les utilisateurs vérifiés du réseau social que leurs personnalités et groupes publics pourront utiliser ces salles.

Ces nouveautés arrivent en Espagne et permettront à des « personnalités publiques et créateurs vérifiés » d’utiliser ces salles. Tous les groupes de la plateforme pourront créer des salles audio en direct pour les groupes Facebook. Et ce ne sont pas les seules nouvelles.

Salles audio en direct pour tous

Les nouveautés qui arrivent en Espagne sont principalement 4. Nous avons déjà commenté les deux premières ; l’arrivée des Live Audio Rooms pour les groupes et pour les personnages et créateurs de contenu du monde entier. Mais aussi Facebook prévoit non seulement d’étendre la disponibilité de ces salles, mais permettent l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation.

Facebook essaie d’apporter les salles audio de sa plate-forme pour Android et pour les plates-formes de bureau. Actuellement, ils testent la possibilité de créer une salle de ce type sur Android afin que les utilisateurs puissent l’écouter depuis l’application de bureau afin qu’ils ne soient pas liés à un ordinateur ou à un mobile pour pouvoir écouter ces expériences auditives.

Mais avec tout cela, Facebook prévoit que toutes les personnes impliquées dans cette amélioration (groupes, personnalités publiques et créateurs de contenu) peut créer ces chambres, et augmenter sa disponibilité au maximum dans le réseau social. L’idée à l’avenir est que tout utilisateur a la possibilité de rejoindre plusieurs salles, qu’il s’agisse de groupes, de personnalités publiques ou de créateurs.

Nous avons entendu parler de ces salles en avril de cette année et elles devaient être disponibles pour les utilisateurs cet été. Instagram pour sa part les a déjà inclus sur sa plateforme, donc Facebook est vraiment déterminé à suivre la formule qui a fait le grand Clubhouse à son époque.

