Facebook arrête les ventes d’Oculus Quest 2 en raison d’une “irritation cutanée”

Facebook suspend toutes les ventes de son casque Oculus Quest 2 en raison des craintes que la mousse utilisée entre le casque et votre visage puisse, dans certains cas, provoquer de graves «irritations cutanées».

Facebook connaît depuis un certain temps la possibilité que la mousse utilisée fasse cela ; dans un article de décembre 2020, la société a déclaré :

Puis, en avril 2021, Facebook a décidé qu’il n’y avait pas de problème, en publiant une mise à jour :

Après avoir mené une enquête approfondie sur ce problème, nous n’avons trouvé aucune contamination ou substance inattendue dans notre processus de fabrication. Nous avons identifié quelques traces de substances normalement présentes dans le processus de fabrication qui pourraient contribuer à l’inconfort cutané, et bien qu’elles soient déjà à des niveaux inférieurs à la norme de l’industrie, par prudence, nous avons modifié notre processus pour les réduire encore plus. Nous avons confirmé auprès d’experts dermatologues et toxicologues que ces niveaux sont considérés comme extrêmement faibles. Bien que ce problème n’ait été signalé que par un très petit pourcentage d’utilisateurs de Quest 2, avec ces changements, nous pensons que les utilisateurs sont encore moins susceptibles de ressentir une irritation résultant de substances présentes dans l’interface faciale en mousse. Nous encourageons tout client qui éprouve de l’irritation à utiliser Quest 2 à contacter le support Oculus pour un remplacement d’interface faciale.

Il s’avère qu’il doit y avoir une sorte de problème, car plus tôt dans la journée, la société a publié une autre mise à jour, celle-ci disant (c’est moi qui souligne):

Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle housse en silicone pour tous les clients du monde entier, notamment dans le cadre d’un rappel volontaire conjoint de l’interface faciale en mousse amovible Quest 2 avec la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis et Santé Canada. De plus, nous avons communiqué avec les régulateurs mondiaux et prenons la mesure supplémentaire de suspendre temporairement les ventes de Quest 2 dans le monde pendant que nous travaillons pour inclure les nouvelles couvertures en silicone dans tous les packages Quest 2. La nouvelle housse en silicone s’adapte sur l’interface faciale en mousse amovible Quest 2 et à partir du 24 août, tous les casques Quest 2 seront livrés avec une housse en silicone incluse dans chaque boîte. Pour plus d’informations, veuillez visiter le blog Oculus.