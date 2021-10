29/10/2021 à 11h36 CEST

Dans les années 1990, un roman intitulé « Snow Crash » nous avertissait qu’il fallait mettre la réalité virtuelle de côté si l’on voulait échapper à la vie réelle. C’est quelque chose qu’ils ne recherchent pas lors de la création du métaverse. Comme Mark Zuckerberg l’a décrit aux médias avant la conférence Facebook Connect d’hier, l’entreprise parie qu’elle sera la prochaine grande plate-forme informatique après l’essor des smartphones et du Web mobile. Facebook est tellement confiant que, en fait, Zuckerberg a annoncé qu’il changera son nom en « Meta ».

Après avoir passé la dernière décennie à être obsédé par nos téléphones et tablettes, à apprendre à regarder vers le bas et à faire défiler pratiquement comme un reflet, le fondateur de Facebook croire que nous passerons plus de temps à regarder les objets 3D flottant autour de nous dans le domaine numérique. Ou peut-être que vous suivrez l’avatar d’un ami alors qu’il se promène dans votre salon comme un hologramme. Il s’agit essentiellement d’un monde numérique superposé au monde réel.

Zuckerberg il a également anticipé les critiques sur l’avenir à une époque où l’entreprise est critiquée pour sa très mauvaise gestion Tout en reconnaissant la gravité des problèmes auxquels l’entreprise est confrontée, il a déclaré qu’elle continuerait de se concentrer sur leur résolution avec des investissements « de pointe ».

Enfin, Zuckerberg a assuré qu’ils ne cherchaient pas à dominer le métavers, mais à être ceux qui l’initiaient, et ils espèrent que de nombreuses autres entreprises se joindront à cette mission.