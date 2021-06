Facebook aurait développé une smartwatch avec des fonctionnalités effrayantes – .

Facebook prétend depuis des années qu’il se soucie de la confidentialité, mais il n’a pas encore prouvé qu’il souhaite réellement améliorer la confidentialité de ses clients. Ses actions les plus récentes indiquent que Facebook souhaite redéfinir la confidentialité pour répondre à ses besoins plutôt que d’offrir les mêmes protections solides de la confidentialité qu’Apple développe. Sa protestation féroce contre les meilleures fonctionnalités de confidentialité d’Apple développées pour iPhone jusqu’à présent en est la meilleure preuve. Facebook a accusé Apple de nuire aux petites entreprises et au Web ouvert en appliquant des règles de confidentialité plus strictes. La réalité est que les nouvelles fonctionnalités anti-pistage d’Apple nuiraient aux revenus de Facebook liés aux publicités personnalisées. Par ailleurs, Facebook a imposé aux utilisateurs de WhatsApp une politique de confidentialité qui lui permet de collecter plus de données à partir de l’application de chat. Et Facebook a minimisé les implications en matière de confidentialité liées à une violation de données d’il y a quelques années qui a refait surface de la pire des manières récemment.

Ce récapitulatif approximatif ne couvre que la première moitié de 2021, mais Facebook a dû faire face à de nombreux problèmes de violation de la vie privée dans le passé. Et maintenant, Facebook voudra que les utilisateurs achètent un appareil portable qui n’a pas seulement un accès instantané aux données de santé, mais est également livré avec deux caméras intégrées.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant de 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’intérêt de Facebook pour les appareils portables n’est pas surprenant, surtout maintenant que nous avons vu sa technologie de « lecture mentale » pour les appareils AR qui implique l’utilisation de trackers portables. Apple a déjà déployé la même technologie sur l’Apple Watch, mais l’utilise actuellement à des fins d’accessibilité.

Facebook travaillerait sur trois générations de son appareil portable sans nom, selon The Verge. Le premier modèle pourrait être expédié l’été prochain, avec un prix d’environ 400 $, en ligne avec ce que vous paieriez pour une Apple Watch ou un autre appareil portable haut de gamme de la concurrence.

Contrairement aux autres montres intelligentes, la montre Facebook comporterait une caméra à l’avant pour le chat vidéo 1080p et une à l’arrière. L’appareil peut être détaché du cadre en acier inoxydable sur le poignet et attaché à d’autres appareils, auquel cas la caméra arrière peut être utilisée pour capturer des photos et des vidéos. Les acheteurs devraient faire confiance à Facebook pour gérer les images et les vidéos capturées par l’appareil.

L’appareil devrait fonctionner comme un gadget autonome, car Facebook prévoit de créer des appareils qui contournent Apple et Google. La montre aura une connectivité cellulaire, elle n’aura donc pas besoin d’être couplée avec un iPhone ou un combiné Android pour fonctionner. Il exécutera une version personnalisée d’Android, exécutant les propres applications de Facebook. Une application compagnon pour les téléphones serait également disponible.

Signalez les exemples d’annonces que Facebook a bannis d’Instagram. Source de l’image : Signal

La montre Facebook permettrait également aux utilisateurs de surveiller la fréquence cardiaque et de suivre les activités de remise en forme. C’est le genre de données de santé sensibles avec lesquelles les utilisateurs devraient également faire confiance à Facebook. On ne sait pas si les données de santé seront utilisées pour améliorer la publicité sur Facebook. Un récent coup marketing de Signal a montré comment les entreprises peuvent utiliser la plate-forme publicitaire de Facebook pour cibler des données utilisateur spécifiques, qui comprenaient des données personnelles liées à la santé.

The Verge suggère que Facebook est peut-être conscient que la vente d’une montre connectée sera difficile, car la société espère vendre un volume dans les six chiffres. Apple a vendu 34 millions de montres l’année dernière, selon Counterpoint Research.

Le rapport indique que Facebook pourrait abandonner le projet de montre, mais c’est peu probable. La société a dépensé 1 milliard de dollars pour développer sa première montre connectée depuis 2019, lorsqu’elle a voulu acheter Fitbit, une société que Google a finalement acquise. Facebook a des centaines de personnes qui travaillent sur des appareils portables.

Que le projet de montre intelligente soit un succès commercial ou non, Facebook devra toujours regrouper des appareils portables avec des appareils AR pour fournir les fonctionnalités de « lecture mentale » dont il a fait la démonstration il y a quelques semaines.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission