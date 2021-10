Facebook aurait renommé la société, car cela résoudra définitivement ses problèmes

The Verge rapporte que Facebook prévoit de changer le nom de l’entreprise pour mieux refléter l’accent mis par les entreprises sur « le métaverse ».

Une source proche du dossier a confirmé la nouvelle à The Verge.

Le changement pourrait arriver bientôt, car le PDG Mark Zuckerberg s’exprimera lors de la conférence Companies Connect le 28 octobre.

Semblable à la façon dont Alphabet est la société mère de Google, YouTube et plus encore, ce changement verra Facebook, le réseau social, être l’un des nombreux produits sous une société mère d’un nouveau nom qui comprend WhatsApp, Instagram et Oculus .

« FACEBOOK », en toutes lettres, est actuellement la société mère globale, tandis que « facebook » est le réseau social.

Ce changement est destiné à aider les gens à la voir davantage comme une entreprise globale dans l’espace métavers, plutôt que comme un réseau social strictement. Les entreprises de Facebook incluent les réseaux sociaux, oui, mais incluent également la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les lunettes intelligentes et le capital-risque.

Le nouveau nom de l’entreprise est apparemment un secret bien gardé. Le Verge déclare :

Un nom possible pourrait avoir quelque chose à voir avec Horizon, le nom de la version VR encore inédite de Facebook-meets-Roblox que la société développe depuis quelques années. Le nom de cette application a récemment été modifié en Horizon Worlds peu de temps après que Facebook a présenté une version pour la collaboration sur le lieu de travail appelée Horizon Workrooms.

Nous n’apprendrons probablement ce nouveau nom que le 28 octobre ou plus tard, mais étant donné ce thème « Horizon », avez-vous une idée de ce que pourrait être ce nouveau nom ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Je dirai cependant, je pense qu’il est prudent d’exclure le nom de «Fecebook», peu importe ce que Steve Jobs a pu penser du service…

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :