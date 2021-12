Facebook aurait vendu des publicités comparant les vaccins Covid à l’Holocauste

Nouvelles connexes

Facebook a été la première page de tous les médias en Espagne et dans le reste du monde ces dernières années en raison de nombreux scandales liés à la politique. Maintenant, il pourrait en affronter un autre, car selon un reportage de CNN, le réseau social aurait pu vendre annonces de produits anti-vaccins sur votre plateforme.

Plus précisément, Facebook aurait vendu des publicités merchandising avec des messages anti-vaccin très sérieux, qui comparaient la campagne de vaccination des États-Unis contre COVID-19 avec l’Allemagne nazie en 1941. Ces messages comparaient les vaccins à l’Holocauste juif, les qualifiant de « poison ».

Les messages sur les chemises contenaient non seulement des allusions anti-vaccin, mais des comparaisons directes avec l’Allemagne d’Hitler et attaquant directement le gouvernement des États-Unis en les comparant à l’exécutif du dictateur qui a conduit le pays à la Seconde Guerre mondiale.

Messages anti-vaccins

Selon CNN, Facebook aurait gagné plus de 280 000 $ depuis mai dernier avec la vente de ces publicités sur des pages Facebook connues sous le nom de Next Level Goods ou Ride the Red Wave. Une nouvelle qui bondit peu de temps après que Meta a annoncé qu’elle allait interdire les publicités anti-vaccin sur son principal réseau social.

Ces pages, selon CNN, ont très peu d’impact (environ 10 000 followers dans le cas de Ride the Red Wave et moins de 7 000 likes dans Next Level Goods). Le problème est qu’en payant de la publicité sur Facebook, ces utilisateurs peuvent considérablement étendre leur portée.

Et les chiffres sont vertigineux ; Next Level Goods, par exemple, aurait dépensé plus de 500 000 $ dans les publicités sur la plateforme depuis 2019, faisant toujours la promotion du merchandising anti-vaccin. Au total, Facebook aurait empoché jusqu’à 780 000 $ de ces mouvements.

Les messages sont très variés. L’un d’eux qualifie les vaccins de « poison » : « Fièrement non empoisonné. Un autre a lu : « Rendre les traîtres pendus grands à nouveau », faisant clairement allusion au slogan utilisé par Donald Trump dans sa campagne, son célèbre Make America Great Again. L’une des plus sérieuses dit ceci : « Je viens des États-Unis, mais je vis actuellement en Allemagne en 1941.

Facebook a répondu

Un porte-parole de l’entreprise a expliqué que toutes ces publicités, y compris celles de l’Allemagne nazie et celle comparant les vaccins à l’Holocauste aller à l’encontre des politiques de désinformation sur les vaccins que Facebook met en œuvre depuis le début de la pandémie. Non seulement cela; Facebook a annoncé publiquement à plusieurs reprises son intention d’éradiquer ce type de contenu en raison du problème qu’il pose.

D’un autre côté, Facebook a admis que son système de modération avait une touche plus modérée pour les publicités sur les pages qui fondent leur contenu sur des questions purement commerciales, comme celles qui vendent des marchandises.

Toutes ces informations arrivent à un moment très sensible pour Facebook. En octobre, la société, désormais appelée Meta, a subi un énorme crash mondial qui a laissé ses services inutilisables pendant des heures. La même semaine, un ancien employé de Facebook a révélé au Congrès américain comment l’entreprise favorisait intentionnellement la désinformation et la polarisation à des fins financières.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent