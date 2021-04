Facebook aux premiers stades du développement d’une application de speed dating vidéo pour les “ gentils dateurs ”

La principale caractéristique de l’application est qu’elle est destinée aux rencontres vidéo rapides entre personnes gentilles, ce qui signifie que la gentillesse est le thème de Sparked.

Applications d’expérimentation de Facebook: Le géant des médias sociaux Facebook travaille sur une application de speed dating vidéo appelée Sparked, qui a été développée par le groupe d’applications expérimentales interne du géant de la technologie – NPE Team. Sparked exige que les utilisateurs aient un profil Facebook pour qu’ils puissent créer un compte. La principale caractéristique de l’application est qu’elle est destinée aux rencontres vidéo rapides entre personnes gentilles, ce qui signifie que la gentillesse est le thème de Sparked.

L’application promet qu’il n’y aurait pas de profils publics, de balayage ou de messages directs (DM). L’application est également gratuite. Il semble que l’application ferait défiler les gens à travers des dates vidéo rapides d’une durée de quatre minutes. C’est quelque chose de similaire à ce que l’application Kik a fait – seulement elle permettait à deux personnes de discuter par messages pendant 15 minutes de manière anonyme, et leurs identités n’étaient révélées que si elles choisissaient de se connecter entre elles dans le délai imparti.

Sur Sparked, au cas où les deux personnes le souhaiteraient, un deuxième rendez-vous d’une durée de 10 minutes serait mis en place, post qui, si les deux utilisateurs souhaitent continuer à parler, ils auraient besoin d’échanger des informations de contact afin qu’ils peuvent poursuivre leur conversation sur n’importe quelle autre plateforme. Cependant, on ne sait pas encore combien de dates de vidéo une personne pourrait avoir par événement.

Pour s’assurer que les utilisateurs sont gentils, l’application oblige les utilisateurs à saisir pourquoi ils sont gentils lors de leur inscription, qui est ensuite examinée par des employés humains de Sparked, selon Facebook. Ils sont également tenus de saisir avec qui ils souhaitent sortir – hommes, femmes ou personnes non binaires – et s’ils sont ouverts à sortir avec des personnes trans.

Alors que des rapports ont suggéré qu’il y avait un événement à Chicago pour lequel environ 50 personnes s’étaient inscrites, lorsque Financial Express Online a vérifié, ni le site Web Sparked ni la page de destination de l’événement de Chicago n’étaient disponibles, mais cela pourrait être le cas pour l’Inde.

Pour le moment, des rapports indiquent qu’aucune application n’est disponible sur Google Play ou Apple App Store, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si les dateurs devraient assister aux événements via le site Web du navigateur lui-même. L’existence de l’application, cependant, a été confirmée par Facebook, et le géant a déclaré que pour le moment, il ne s’agissait que d’une petite phase de test bêta.

