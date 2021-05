Facebook Board annonce que Trump reste banni. Trump lance sa propre «plate-forme». ⋆ 10z viral

– de Truthout

«Alors brille une bonne action dans un monde fatigué», a déclaré Willy Wonka face à une gentillesse inattendue. Le maître des bonbons a peut-être eu des propos similaires à propos de la décision prise aujourd’hui par le nouveau «Conseil de surveillance» de Facebook, composé de 20 personnes. Pour le moment du moins, le silence continuera de régner, et un monde fatigué soupira avec un soulagement palpable.

«Le conseil d’administration a confirmé la décision de Facebook le 7 janvier 2021 de restreindre l’accès du président de l’époque, Donald Trump, à la publication de contenu sur sa page Facebook et son compte Instagram», a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué très attendu ce matin.

La décision en a surpris beaucoup, étant donné le virage à droite de Facebook sous l’influence de Joel Kaplan, un ancien responsable de la Maison Blanche de George W. Bush qui dirige actuellement le puissant bureau du géant des médias sociaux à Washington, DC. À maintes reprises pendant l’administration Trump, Facebook s’est brouillé comme une grenouille sur une plaque chauffante pour recâbler ses règles de manière à rendre les proclamations horriblement inacceptables de Trump acceptables pour les algorithmes qui gèrent le site. Colorez-moi parmi les surpris; J’aurais perdu un pari sur celui-ci.

“Facebook a limité ses efforts contre les informations fausses et trompeuses, a adopté une politique autorisant explicitement les politiciens à mentir, et a même modifié son algorithme de fil d’actualité pour neutraliser les affirmations selon lesquelles il était biaisé contre les éditeurs conservateurs”, rapporte le Washington Post. «Et à mesure que Trump gagnait en puissance, la peur de sa colère a poussé Facebook à adopter un comportement plus respectueux envers son nombre croissant d’utilisateurs de droite, faisant pencher la balance des informations que les gens voient sur le réseau, selon les employés actuels et anciens.

En fin de compte, Trump a manqué de salle des courses le 6 janvier de cette année, lorsqu’il s’est déchaîné sur Facebook alors que ses partisans se frayaient un chemin dans le bâtiment du Capitole à Washington, DC L’interdiction a été prononcée le lendemain.

La décision du conseil d’administration semblait inclure une réprimande pas si subtile visant directement le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg:

Cependant, il n’était pas approprié pour Facebook d’imposer la sanction indéterminée et sans norme de suspension indéfinie. Les sanctions normales de Facebook incluent la suppression du contenu en infraction, l’imposition d’une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte. Le Conseil insiste pour que Facebook examine cette question pour déterminer et justifier une réponse proportionnée qui est cohérente avec les règles qui sont appliquées aux autres utilisateurs de sa plateforme. Facebook doit terminer son examen de cette affaire dans les six mois suivant la date de cette décision. Le Conseil a également formulé des recommandations politiques à mettre en œuvre par Facebook pour élaborer des politiques claires, nécessaires et proportionnées qui favorisent la sécurité publique et respectent la liberté d’expression.

Pour le camp Trump, au moins à court terme de six mois, la décision du conseil d’administration est une affaire très coûteuse. Au-delà du contact immédiat avec le public fourni par les plateformes de médias sociaux, Facebook a été un double moteur pour Trump: la diffusion du type de propagande incendiaire et de désinformation dévorée par sa base, combinée à une collecte de fonds massive.

“Et tandis que les agents du GOP sont en train de jouer sur ce que cela signifierait de redonner à l’ancien président un puissant porte-parole médiatique, le véritable impact, disent-ils, se verra dans les signes du dollar”, a rapporté Politico un jour avant que la décision ne soit rendue. «Un retour sur Facebook ouvrirait d’importantes collectes de fonds qui consolideraient davantage l’emprise de Trump sur le Parti républicain, protégeant son énorme réseau de donateurs de base contre des rivaux potentiels.

Peut-être en prévision de la décision du conseil d’administration – ou peut-être simplement pour coller un pouce nyah-nyah-je-n’ai-pas-besoin-de vous dans les yeux de Facebook – Trump a lancé ce qu’il appelle une «plate-forme de communication» qui sera «un endroit pour parlez librement et en toute sécurité. » En fait, ce n’est qu’un blog de base sur les roues d’entraînement, et un blog assez minable en plus. Trump est autorisé à bavarder à tout moment; la seule façon pour les lecteurs de parler «librement et en toute sécurité» est de cliquer sur l’un des boutons de don omniprésents. Si le truc était venu avec l’ancien son de connexion AOL, je ne serais pas surpris.

La réaction du camp Trump a été rapide. “Si vous êtes surpris par l’interdiction par Facebook du président Trump, vous n’y prêtez pas attention”, a pleuré l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. «Ce n’est que la dernière page du livre sur les grandes technologies après les conservateurs. Et ils ne s’arrêteront pas. Ce qui signifie qu’il est plus que temps de les tenir responsables. Brisez-les. “

La décision / non-décision du Facebook Board ajoute une autre couche de complexité au débat sur la liberté d’expression à l’ère des médias sociaux et des grandes entreprises qui les contrôlent. Trump méritait d’être banni pour ses commentaires du 6 janvier, qui encourageaient le violent limogeage du bâtiment du Capitole qui a entraîné de multiples morts et blessés. Les questions de savoir où tracer cette ligne et qui peut la tracer restent non résolues. Le conseil d’administration s’est tourné vers Zuckerberg, et l’avenir possible de la liberté d’expression en ligne est désormais entre ses mains. C’est une pensée inconfortable, pour le dire légèrement.

Les limites de la liberté d’expression restent parmi les questions les plus compliquées de la jurisprudence américaine, en particulier dans le pays des merveilles technologiques du 21e siècle. La recherche d’une certaine forme de règles et de restrictions normalisées se poursuit depuis la fondation de la nation.

En 1919, le juge de la Cour suprême Oliver Wendell Holmes a inventé la célèbre métrique de la liberté d’expression, «crier faussement le feu dans un théâtre bondé». Pendant des décennies, cela a servi de simple critère pour les limites de la parole.

Comme pour toutes les questions de discours, cependant, la question n’est pas aussi simple qu’il y paraît. L’affaire qui a inspiré la ligne emblématique de Holmes, Schneck contre États-Unis, est en fait l’une des décisions les plus vicieusement anti-discours que le tribunal ait jamais rendues. Charles Schneck, un socialiste, a été accusé d’avoir violé la loi sur l’espionnage de 1917 pour avoir distribué des brochures condamnant le projet pendant la Première Guerre mondiale. Le «feu» de Holmes, en bref, était un activiste protestant contre la guerre. Cette norme anti-discours des ordures a été maintenue jusqu’à ce qu’elle soit partiellement renversée par la décision historique Brandenberg c. Ohio en 1969, quelque 50 ans plus tard et au milieu d’une autre guerre.

Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous verrez cette ligne «feu dans un théâtre bondé». Cela semble tout à fait simple, même concis, mais son histoire est une histoire de répression et de peur militariste. Cela ne servira à rien pour les géants des médias sociaux qui tentent de déterminer où tracer la ligne. Incendie dans un théâtre, en effet.

De plus, ce que nous avons ici dans la décision du Facebook Board est une question d’éthique et non une véritable déclaration juridique. Franchement, personne n’a «droit» à un compte Facebook, et les lois sur la liberté d’expression s’appliquent comme des protections contre les actions étatiques et fédérales, et non contre les décisions des entreprises. Le conseil n’a aucun pouvoir juridique inhérent, et ces questions de légalité resteront en place jusqu’à ce qu’un tribunal ait une affaire de chair et de sang sur laquelle il peut se prononcer, ce qui créerait un précédent juridique à l’avenir.

Alors que les titans des entreprises, les politiciens, les médias et le reste d’entre nous luttent contre le concept de la liberté d’expression dans l’immédiateté d’un monde câblé, Donald Trump restera principalement muselé en Floride pour le moment. Ce n’est rien d’autre qu’un bien public prodigieux, car il n’a pas reculé d’un pouce de sa défense des assaillants du Capitole et de ses mensonges ruineux sur une élection volée.

Trump contrôle toujours largement le Parti républicain et a un énorme suivi civil dans son dos. S’il était au fond d’un puits, il conserverait toujours le pouvoir de faire exploser le cycle des informations s’il le souhaitait, et pourrait lever un million de dollars par heure pendant qu’il y était. La décision du conseil ne change rien à tout cela et ne répond pas à des questions plus importantes. Cela restera cependant plus calme ici, et pour le moment, cela devra être fait.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur à succès international du New York Times de deux livres: War on Iraq: What Team Bush does not want you to know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver sur PoliPointPress.