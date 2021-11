Facebook cessera d’utiliser son logiciel de reconnaissance faciale

Facebook prévoit de mettre fin à la reconnaissance faciale 0:45

(CNN Affaires) – Facebook a annoncé mardi qu’il prévoyait de cesser d’utiliser son logiciel de reconnaissance faciale capable de reconnaître automatiquement les personnes dans les photos et vidéos publiées sur le réseau social, marquant un changement massif à la fois pour l’industrie technologique et pour une entreprise connue pour collecter de vastes quantités de données. sur ses milliards d’utilisateurs.

Facebook, qui a changé le nom de son entreprise en Meta fin octobre, a également annoncé son intention de supprimer les données qu’il avait collectées grâce à l’utilisation de ce logiciel associé aux visages de plus d’un milliard de personnes.

Cette décision, annoncée dans un article de blog écrit par le vice-président de l’intelligence artificielle Jerome Pesenti, intervient alors que la société fait l’objet d’une enquête approfondie sur les dommages possibles que ses plateformes sociales ont produits dans le monde réel à la suite de la fuite de des centaines de documents internes par un lanceur d’alerte.

Pesenti a écrit que le plus grand réseau social au monde fermera son système de reconnaissance faciale dans les semaines à venir « dans le cadre d’une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale dans nos produits ».

Cependant, Facebook continuera à travailler sur la technologie de reconnaissance faciale et pourrait l’utiliser à l’avenir dans ses produits, des réseaux sociaux à une paire de lunettes futuriste pour prendre des photos.

« Pour l’avenir, nous considérons toujours la technologie de reconnaissance faciale comme un outil puissant, par exemple, pour les personnes qui ont besoin de vérifier leur identité ou de prévenir la fraude et l’usurpation d’identité », a écrit Pesenti.

Au revoir Facebook : maintenant appelé Meta 0:56

Dans son message, Pesenti a souligné les inquiétudes qui ont surgi quant à l’adéquation de la technologie, qui a fait l’objet d’un examen minutieux car elle est de plus en plus utilisée. Aux États-Unis, cette technologie est à peine réglementée.

« Nous devons peser les cas d’utilisation positifs de la reconnaissance faciale par rapport aux préoccupations sociétales croissantes, d’autant plus que les régulateurs n’ont pas encore défini de règles claires », a écrit Pesenti.

Kirsten Martin, professeur d’éthique technologique à l’Université de Notre Dame, a qualifié cette décision de « bon exemple de pression réglementaire », car le système de reconnaissance faciale de l’entreprise était depuis longtemps la cible des régulateurs. « Le volume d’images que Facebook devait conserver et protéger était une vulnérabilité constante pour Facebook, à la fois en termes de coût et de confiance », a déclaré Martin.

La décision d’arrêter d’utiliser le logiciel et de supprimer les données relatives aux utilisateurs existants de la fonctionnalité marque un changement radical pour Facebook, qui a été un utilisateur majeur et un défenseur de la technologie. Pendant des années, le réseau social a permis aux gens d’opter pour un paramètre de reconnaissance faciale qui les taguerait automatiquement dans les images et les vidéos. Pesenti a écrit que plus d’un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de l’entreprise avaient opté pour la configuration, soit plus de 643 millions de personnes, car Facebook comptait 1,93 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2021.

Les logiciels de reconnaissance faciale ont fait l’objet de controverses, alors que les inquiétudes grandissent quant à leur exactitude et aux préjugés raciaux sous-jacents. Par exemple, la technologie s’est avérée moins précise pour identifier les personnes de couleur, et au moins plusieurs hommes noirs ont été injustement détenus pour avoir utilisé la reconnaissance faciale.

Bien qu’il n’y ait pas de législation nationale réglementant l’utilisation de la technologie, un nombre croissant d’États et de villes adoptent leurs propres règles pour limiter ou interdire son utilisation.

Pesenti a noté que l’arrêt de l’utilisation du logiciel de reconnaissance faciale signifiera également que les descriptions d’images générées automatiquement par Facebook pour les malvoyants n’ajouteront plus les noms de ceux qui ont été reconnus dans les images.

Malgré le moment choisi pour la décision de Facebook, Caitlin Seeley George, directrice de campagne pour le groupe de droits numériques Fight for the Future, a averti qu’il ne devrait pas être rejeté comme un coup de relations publiques. Elle dit que cette décision montre que Facebook remet en question la valeur de la technologie et affectera la vie de millions de personnes.

La décision, a-t-il noté, intervient peu de temps après les annonces d’autres sociétés vantant la technologie, telles que Delta Air Lines élargissant l’utilisation du logiciel de reconnaissance faciale pour enregistrer les clients sur les vols.

« Le fait qu’une entreprise aussi grande et influente que Facebook se présente et reconnaisse les méfaits de la reconnaissance faciale est définitivement un signe des temps », a-t-il déclaré.