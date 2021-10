Facebook change de nom pour Meta – Zuckerberg en pleine mutation | Monde | Nouvelles

Le changement intervient après que Facebook ait été confronté à une panne d’électricité pendant plusieurs heures il y a quelques semaines à peine.

Facebook n’est pas le seul site de médias sociaux à avoir été fermé au début de ce mois.

Leurs sites associés, Instagram et Whatsapp, sont également tombés en panne pendant plusieurs heures car les utilisateurs ne pouvaient pas accéder à leurs comptes.

Après s’être déconnecté le 5 octobre, le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, a tweeté : « Sincères excuses à tous ceux qui sont actuellement touchés par les pannes des services alimentés par Facebook.

« Nous rencontrons des problèmes de réseau et les équipes travaillent aussi vite que possible pour déboguer et restaurer le plus rapidement possible. »

