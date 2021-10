Facebook change de nom

Facebook ne sera plus Facebook pour longtemps. Facebook se prépare à annoncer un changement de nom, selon Alex Heath de The Verge. Alors que la plate-forme de médias sociaux connue sous le nom de Facebook conservera vraisemblablement son nom, l’entreprise dans son ensemble – qui possède également Instagram, WhatsApp et Oculus – se rebaptise pour se concentrer sur son avenir : sa poussée dans le « métavers ». Le métaverse est, en termes simples, une série de services et d’expériences Internet – tels que les médias sociaux, la réalité virtuelle et le commerce – tous interconnectés. Ce nom sur le thème du métavers sera apparemment révélé d’ici le 28 octobre et intervient alors que la société fait face à un examen encore plus approfondi de la façon dont ses plateformes diffusent de la désinformation et des discours de haine.

« Le changement de nom à venir, dont le PDG Mark Zuckerberg prévoit de parler lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise le 28 octobre, mais pourrait être dévoilé plus tôt, est destiné à signaler l’ambition du géant de la technologie d’être connu pour plus que les médias sociaux et tous les maux qui entraîner », a rapporté Heath. « Le changement de marque positionnerait probablement l’application Facebook bleue comme l’un des nombreux produits d’une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc. »

Quant à savoir quel sera le nouveau nom, on ne le sait pas actuellement. Cependant, « Horizon » pourrait au moins en faire partie. Heath écrit : « On m’a dit que le nouveau nom de l’entreprise Facebook est un secret bien gardé dans ses murs et qu’il n’est pas largement connu, même parmi ses hauts dirigeants. Un nom possible pourrait avoir quelque chose à voir avec Horizon, le nom du version VR encore inédite de Facebook-meets-Roblox que l’entreprise développe depuis quelques années. Le nom de cette application a récemment été modifié pour Horizon Worlds peu de temps après que Facebook a fait la démonstration d’une version pour la collaboration sur le lieu de travail appelée Horizon Workrooms. «

La poussée de Facebook dans le métavers n’est pas une nouvelle pour ceux qui suivent les mouvements commerciaux à venir et les commentaires du public ces dernières années. Ils ont continué à investir dans la technologie de réalité virtuelle et d’autres efforts en dehors des médias sociaux. En juillet, Zuckerberg a longuement discuté du concept avec The Verge.

« Le métaverse est une vision qui couvre de nombreuses entreprises – l’ensemble du secteur », a déclaré Zuckerberg. « Vous pouvez le considérer comme le successeur de l’Internet mobile. Et ce n’est certainement pas quelque chose qu’une seule entreprise va construire, mais je pense qu’une grande partie de notre prochain chapitre va, espérons-le, contribuer à construire cela, en partenariat avec beaucoup d’autres entreprises, créateurs et développeurs. Mais vous pouvez considérer le métaverse comme un Internet incarné, où au lieu de simplement afficher du contenu, vous y êtes. Et vous vous sentez présent avec d’autres personnes comme si vous étiez dans d’autres endroits, avoir différentes expériences que vous ne pourriez pas nécessairement faire sur une application ou une page Web 2D, comme la danse, par exemple, ou différents types de fitness. »

Il a ajouté plus tard: « Et j’espère que si nous le faisons bien, je pense qu’au cours des cinq prochaines années environ, dans ce prochain chapitre de notre entreprise, je pense que nous passerons effectivement des gens qui nous considèrent principalement comme une entreprise de médias sociaux être une entreprise métaverse. Et évidemment, tout le travail que nous effectuons sur les applications que les gens utilisent aujourd’hui contribue directement à cette vision en termes de création de communauté et de créateurs. Il y a donc beaucoup de choses à aborder ici. Je suis Je suis curieux de savoir dans quelle direction vous voulez emmener ça. Mais c’est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps, je pense beaucoup, nous travaillons sur une tonne. Et je pense que c’est juste une grande partie du prochain chapitre pour le travail que nous allons faire dans l’ensemble de l’industrie. »