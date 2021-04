Facebook change le fil d’actualité donnant aux utilisateurs plus de contrôle

Facebook a annoncé aujourd’hui des changements majeurs dans son fil d’actualité, qui sera disponible pour les utilisateurs iOS dans les semaines à venir.

Tout d’abord, Facebook ajoute une fonctionnalité qui existe déjà sur Twitter: la possibilité de contrôler ce que vous partagez. Chaque fois que vous postez sur votre flux, l’application vous demande qui peut commenter: tout le monde, vos amis ou les profils et pages que vous mentionnez.

Le but du fil d’actualité est de vous connecter à ce qui compte le plus pour vous: les personnes dans votre vie, le contenu intéressant et le monde qui vous entoure. Les amis que vous ajoutez, les pages que vous aimez, les groupes que vous rejoignez et les éléments avec lesquels vous interagissez façonnent l’apparence de votre fil d’actualité chaque jour.

L’entreprise facilite également le contrôle de ce que vous voyez. En sélectionnant jusqu’à 30 amis et pages à inclure dans «Favoris», leurs messages apparaîtront plus haut dans le fil d’actualité classé et seront également considérés comme un filtre distinct. Facebook dit que les personnes qui utilisent fréquemment les favoris peuvent y accéder à partir de la barre de filtrage des flux, un nouveau menu en haut du fil d’actualité.

Dans la barre de filtre de flux, il y aura également une nouvelle option pour une chronologie chronologique:

La barre de filtrage des flux offre également un accès plus facile aux plus récents, ce qui facilite le basculement entre un fil d’actualités classé par algorithme et un fil trié par ordre chronologique avec les publications les plus récentes en premier.

Facebook vous aidera également à comprendre pourquoi vous voyez des suggestions d’articles dans le fil d’actualité.

Aujourd’hui, nous fournissons également plus de contexte autour du contenu que nous suggérons dans le fil d’actualité en développant « Pourquoi est-ce que je vois cela? » Cela signifie que vous pourrez appuyer sur les messages des amis, des pages et des groupes que vous suivez, ainsi que sur certains des messages que nous vous suggérons et obtenir plus de contexte sur les raisons pour lesquelles ils apparaissent dans votre fil d’actualité.

Voici quelques-uns des facteurs qui influencent les publications suggérées dans le fil d’actualité:

Engagement connexe: Une publication peut vous être suggérée si d’autres personnes qui ont interagi avec la publication ont également précédemment interagi avec le même groupe, la même page ou la même publication que vous.

Rubriques connexes: Si vous avez récemment abordé un certain sujet sur Facebook, cela peut suggérer d’autres publications liées à ce sujet.

Emplacement: Vous pouvez voir une suggestion de publication en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et des personnes proches de vous avec lesquelles interagissent sur Facebook.

Bien que les changements vous permettront de comprendre plus facilement ce que Facebook suggère, cela ne signifie pas qu’il cessera complètement de suggérer des choses. Ces fonctionnalités sont déjà disponibles pour les utilisateurs d’Android et apparaîtront pour les utilisateurs iOS dans les semaines à venir.

