Facebook change le nom de l’entreprise et s’appelle désormais « Meta »

Facebook a un nouveau nom. Pas l’application, mais l’entreprise. Lors de la conférence annuelle Connect jeudi, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que le nouveau nom de l’entreprise était « Meta ».

Le nom est destiné à évoquer le nouvel accent mis sur la construction du métaverse, ce que Meta envisage comme l’évolution naturelle d’Internet où les utilisateurs interagissent à l’aide de toutes sortes d’appareils, de la réalité augmentée à la réalité virtuelle et même les meilleurs téléphones Android.

Cela vise également à séparer l’entreprise de l’application de médias sociaux et à mieux évoquer les différentes plates-formes et projets auxquels Meta est impliquée au-delà de Facebook. Au cours de la présentation, Zuckerberg a expliqué comment l’entreprise s’est développée au-delà d’une simple application de médias sociaux et est devenue une entreprise axée sur la connexion des personnes, que ce soit via WhatsApp, Instagram ou sa plate-forme de réalité virtuelle avec le populaire Oculus Quest 2.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le changement de nom fait suite à une décision quelque peu similaire prise par Google en 2015 lorsqu’il a restructuré et établi Alphabet en tant que sa propre société mère dans le but de rendre les activités de l’entreprise « plus propres et plus responsables ». Cependant, Zuckerberg n’annonce aucun changement majeur dans son activité avec le changement de marque, comme indiqué dans une interview avec The Verge :

Il y a l’information financière et l’information sectorielle. Il y a la marque. Il y aura le système de compte. Nous ne faisons pas de changements d’organisation aujourd’hui dans le cadre de cela. C’est peut-être quelque chose que j’envisagerai à l’avenir, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose à court terme à l’horizon.

Zuckerberg a parlé de ces changements de rapport lors des récents résultats de l’entreprise au troisième trimestre, où il a déclaré que Reality Labs, qui est responsable des efforts de VR/AR de l’entreprise, sera déclaré séparément des autres produits de l’entreprise. Cela permettra aux investisseurs de mieux suivre les progrès réalisés à mesure que Meta continue de faire progresser ces expériences.

Avec des lancements comme les nouvelles Ray-Ban Stories et son engagement croissant envers les expériences VR/AR et le métaverse, Meta est en effet devenue une entreprise bien différente de ce qu’elle était autrefois.

Cela dit, Meta continue de faire face à une myriade de batailles antitrust qu’un simple changement de nom ne résoudra pas, même s’il facilite la séparation de l’entreprise de l’application Facebook. Des problèmes récents ont ciblé l’autre application de Meta, Instagram, et ses effets néfastes sur les adolescents, et il semble que l’entreprise ait encore du pain sur la planche pour purifier l’air autour de sa plate-forme.

