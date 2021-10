Facebook change son nom en « Meta » : cinq choses clés que vous devez savoir

Le mot « méta » est dérivé du mot grec qui signifie « au-delà ». Le mot symbolise qu’il y a toujours plus à construire (Photo : .)

Facebook n’est plus Facebook. C’est Méta. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a annoncé la nouvelle lors de l’événement Connect de l’entreprise hier soir. Le changement de nom ne s’applique toutefois pas à ses plateformes individuelles, telles que Facebook, Instagram et WhatsApp. Elle ne s’appliquera qu’à la société mère qui les détient.

Voici cinq choses que vous devez savoir sur le rebranding d’entreprise de Facebook :

Pourquoi changer de nom ?

Le changement de marque du géant de la technologie intervient alors que l’entreprise fait face aux critiques des régulateurs et des législateurs pour ses politiques, son pouvoir de marché, ses algorithmes et plus encore en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Meta : Signification et signification

Mark Zuckerberg dans sa lettre a déclaré que le mot « Meta » est dérivé du mot grec qui signifie « au-delà ». Le mot symbolise qu’il y a toujours plus à construire, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux, mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens, et le métaverse est la prochaine frontière, tout comme les réseaux sociaux l’étaient lorsque nous avons commencé », a ajouté Zuckerberg.

Les applications, les marques ne changent pas : Zuckerberg

Dans la lettre, le PDG du géant des médias sociaux a noté que le changement de nom n’affecterait pas le fonctionnement de Facebook et d’autres applications. « Nos applications et leurs marques ne changent pas non plus. Nous sommes toujours l’entreprise qui conçoit la technologie autour des personnes », déclare Zuckerberg. Vous utiliserez toujours Facebook, WhatsApp et Instagram comme avant. Désormais, la société sera d’abord Metaverse et non Facebook d’abord. Ce ne sera plus une entreprise de médias sociaux, mais seulement une application de médias sociaux faisant partie de la méta.

Facebook change-t-il aussi de logo ?

Oui. La société a mis au point un nouveau panneau/logo à son siège social à Menlo Park, en Californie, pour remplacer l’ancien logo Thumbs up.

Zuckerberg sur les papiers Facebook

Le PDG Mark Zuckerberg a qualifié le papier Facebook de critique injuste. La société anciennement connue sous le nom de Facebook a également déclaré qu’elle prévoyait de commencer à négocier sous le symbole boursier « MVRS » le 1er décembre.

Quel est le profil de Mark Zuckerberg maintenant ?

L’intitulé du poste sur la page Facebook personnelle de Mark Zuckerberg a été modifié en : « Fondateur et PDG de Meta ». À propos de son intention de rester PDG de Facebook au cours des 5 prochaines années, Zuckerberg a déclaré à The Verge : « Probablement. Je n’ai pas de date précise pour combien de temps je veux faire ça. Je suppose que ce que je pourrais dire, c’est que je suis très enthousiasmé par le prochain chapitre de ce que nous faisons.

