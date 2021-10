Facebook change son nom en Meta et embrasse le Metaverse | Industrie

Mark Zuckerberg Il l’a annoncé il y a quelques minutes lors de la conférence Facebook Connect 2021. Facebook change de nom pour Meta, et se concentre sur un nouvel objectif : remplacer les médias sociaux par le métaverse.

Il faut préciser que changer le nom de l’entreprise, pas celle du réseau social Facebook, qui restera.

Les réseaux sociaux conventionnels sont déjà surexploités. Il devient de plus en plus difficile de les monétiser et la réputation de Facebook est en lambeaux. Il est temps de repartir de zéro en créant un nouvel univers à monétiser : bienvenue dans le métaverse.

Vous vous demandez peut-être Qu’est-ce que le métaverse ?

Bon en gros, une nouvelle couche de réalité augmentée ou virtuelle peinte sur le monde réel. Dans le métaverse il n’y a pas de limites ou de barrières: Vous pouvez vous promener dans une vraie rue et voir voler un dragon grandeur nature, ou vous arrêter pour discuter avec l’avatar d’un Japonais qui est chez lui à Tokyo.

Ou aussi, alors que dans le monde réel vous voyez un trottoir vide, dans le métaverse sur ce trottoir, il y a un magasin virtuel Zara qui vous donne un vêtement pour votre avatar virtuel, si vous achetez un vrai vêtement pour vous-même. Et c’est là que Facebook veut aller…

Cette couche de réalité augmentée du métaverse est toujours vide, et tu peux gagner beaucoup d’argent le remplir. Vous pouvez vendre la Puerta del Sol ou la Sagrada Familia dans le métaverse, en tant que TVN, et transformez-les en salle de concert ou en discothèque virtuelle.

Les Oculus Quest 2 sont presque comme une nouvelle console, une plateforme de réalité virtuelle autonome qui n’a pas besoin de PC pour fonctionner et qui nous permet de profiter de jeux avec une grande qualité audiovisuelle.

Vous pouvez vendre des appareils, des vêtements, des objets ou des véhicules pour notre avatar et notre maison virtuelle, et interagir avec des personnes du monde entier qui habitent ce métavers.

C’est quelque chose que nous avons déjà vu fugitivement dans des milliers d’univers en ligne, de Minecraft à Second Life ou Les Sims, mais porté à un nouveau niveau : celui de la présence, de l’immersion et du vrai sens de l’univers.

Jusqu’à présent, nous ne regardions qu’un écran : TV, mobile, un moniteur. Dans le métavers nous sommes à l’intérieur, grâce à la magie de la réalité virtuelle ou augmentée. Nous sommes toujours dans le monde réel et nous le traversons, mais nous pouvons faire plus de choses.

Il y aura des milliers d’applications et de services, mais l’essentiel est que Quoi que nous fassions dans le métaverse, cela se reflétera dans toutes ces applications ou services.

Si nous achetons une guitare virtuelle pour jouer à un jeu musical, nous pouvons également utiliser cette guitare dans un jeu de combat ou donner un concert à des amis lors d’un appel vidéo. Objets persistants qui sera conservé dans votre inventaire permanent… tant que vous utilisez un compte Facebook… désolé, Meta.

Présence, immersion dans le métaverse, il sera atteint avec lunettes de réalité augmentée comme celles déjà présentées avec Ray-Ban, ou avec lunettes de réalité virtuelle comme l’Oculus Quest 2.

Les téléphones portables, pour Meta, sont déjà un objet obsolète qui ne sert plus à rien.

Au Facebook Connect 2021 Meta a présenté les technologies qui en feront une réalité, en précisant que sont pour dans 5 ou 10 ans. Le métaverse ne se construit pas en 7 jours.

Nous avons vu des avatars qui sont des répliques exactes de nous, et que grâce aux lunettes eye-tracking ils clonent nos gestes.

Suivi complet de la main, qui vous permet de toucher, saisir et manipuler des objets virtuels comme s’ils étaient réels.

Vidéo en temps réel d’une personne intégrée dans une scène réelle en appels vidéo, jeux ou concerts…

Un véritable univers parallèle dans lequel vivre une vie virtuelle, mais cela à ce jour n’existe pas encore. Un métavers qui repose sur un pilier qui, à mon avis, est une utopie : oblige tout le monde à porter des lunettes. Dans la rue, à la maison, au travail, 24h/24.

C’est quelque chose dans lequel But croire, parce que investit des milliards de dollars.

Sur un plan plus tangible, un nouveau jeu de réalité virtuelle a également été annoncé pour Oculus Quest 2 (Analysis), comme grand Theft Auto San Andreas, et Mondes horizontaux, un réseau social virtuel qui est un apéritif du métavers :

Ils ont également confirmé de nouvelles lunettes pour l’année prochaine, appelées Projet Cambria, qui a déjà fuité il y a quelques semaines.

Ils n’ont pas donné beaucoup de données. Juste qu’ils utiliseront nouvelles lentilles à crêpes que les lentilles de Fresnel limitées laissent derrière elles, et que le pass-through, la possibilité de voir le monde réel sans retirer vos lunettes, sera en couleur au lieu du noir et blanc.

ont aussi un facteur de forme beaucoup plus petit, ils sont plus légers et plus confortables. Ici vous pouvez les voir :

Avec Meta et le Metaverse, Facebook a fait un véritable saut dans le vide.

C’est un pari ferme de l’entreprise, car cela montre que 100% de la conférence lui a été consacrée, et Mark Zuckerberg lui-même a été le maître de cérémonie, pendant deux heures.

Pour le moment, cela semble encore assez lointain et utopique, mais peut-être Meta est-il capable de voir des choses que, pour le moment, nous, qui vivons dans le monde réel, avons du mal à visualiser…

Si vous êtes curieux, vous pouvez désormais visiter le site Meta.