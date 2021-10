Facebook change son nom en « Meta »

Facebook a organisé aujourd’hui un événement en direct pour parler du « métaverse », c’est-à-dire de l’évolution future de la réalité virtuelle et augmentée de la technologie sociale, et dans le cadre de la présentation, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé un nouveau nom pour l’entreprise.



À l’avenir, la société Facebook sera connue sous le nom de « Meta », tandis que Facebook sera toujours disponible en tant que produit de médias sociaux aux côtés de WhatsApp et Instagram.

Zuckerberg a déclaré que la marque Facebook est trop limitée pour représenter ce que l’entreprise veut faire à l’avenir. Le nouveau nom et la nouvelle marque représenteront les applications de Facebook et son travail évolutif sur les produits de réalité augmentée et virtuelle. Le nom est censé « refléter qui nous sommes et ce que nous espérons construire », a déclaré Zuckerberg. « Au fil du temps, j’espère que nous serons considérés comme une entreprise métaverse. »

« A partir de maintenant, nous allons d’abord être métavers, pas Facebook d’abord », a déclaré Zuckerberg. « J’espère que les gens connaîtront la marque Meta et l’avenir que nous défendons. »

