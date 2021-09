Facebook cherche à maximiser les performances des magasins dans le cadre de sa campagne de commerce électronique plus large

C’est intéressant.

Alors que Facebook continue d’étendre sa poussée de commerce électronique, il offre désormais aux annonceurs la possibilité de diriger «environ 10 %» du trafic généré par leurs annonces de conversion vers leurs boutiques Facebook et Instagram à la place.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’expert des annonces de commerce électronique Tony Christensen, Facebook invite maintenant certains annonceurs qui ont également configuré une boutique Facebook et/ou Instagram à diriger une partie de la réponse de leur campagne vers leur boutique intégrée, à la place. ou à un lien tiers.

Facebook note en outre que le processus lui fournira plus de données pour l’aider à optimiser ses processus de direction du trafic et s’assurer qu’il amène les gens à la surface où ils sont le plus susceptibles de se convertir, tandis que Facebook dit également que, pour ceux qui optent pour ce processus, il couvrira le coût estimé des impressions qui dirigent le trafic vers les magasins.

Ce qui est une considération importante – et à 10% de votre trafic publicitaire global, cela pourrait avoir un impact, selon votre marque, campagne, etc.

Mais cela pourrait aussi aider Facebook à optimiser vos futures approches publicitaires. Si, par exemple, les données de Facebook sont en mesure de déterminer quelles personnes parmi votre public sont les plus susceptibles de se convertir sur Facebook, plutôt que de les diriger vers votre site Web, il pourrait alors utiliser ces informations pour cibler vos futures campagnes et les canaliser vers le bon endroit pour encourager l’achat.

Vous supposeriez que l’objectif principal au sein de cette cohorte serait les utilisateurs qui ont déjà acheté des produits dans une autre boutique Facebook/IG, ou sur Facebook Marketplace, car Facebook saurait qu’ils sont plus susceptibles d’acheter dans l’application, en fonction du passé comportement. Mais plus Facebook peut en savoir plus sur les caractéristiques spécifiques des personnes les plus susceptibles d’acheter auprès de chacun, plus ses systèmes peuvent apprendre où diriger les autres, ce qui pourrait alors avoir des avantages significatifs pour les futures campagnes.

Là encore, cela concerne également probablement la mise à jour ATT d’Apple, qui a vu de nombreuses personnes se retirer du suivi dans l’application, ce qui laisse essentiellement Facebook aveugle aux conversions effectuées en dehors de ses propres applications. À cet égard, Facebook doit probablement collecter plus de données sur les conversions de Facebook et des boutiques Instagram afin de garantir des performances maximales dans ses propres outils, ce qui réduit ensuite l’impact de la mise à jour ATT car il est toujours en mesure de conserver une trace de cette activité.

Si Facebook peut recueillir plus d’informations et garantir que les détaillants génèrent de meilleures performances en optimisant plutôt pour les boutiques Facebook et IG, ce serait une grande victoire – ce qui expliquerait pourquoi il est prêt à couvrir les coûts d’impression des boutiques via cette option.

C’est une considération intéressante de toute façon, et comme indiqué, avec Facebook qui cherche à faire une plus grande impulsion dans le commerce électronique et à vendre des produits en continu, il se pourrait bien que sa portée et la correspondance des données fournissent finalement un meilleur moyen de maximiser les conversions, annuler la mise à jour d’Apple.

Sur ce front, et en plus des boutiques, Facebook a également lancé des événements de shopping en direct (à la fois sur Facebook et Instagram), des boutiques sur Marketplace et des listes de produits sponsorisés dans l’onglet Boutique d’Instagram.

Il teste également un outil de recherche visuelle de type Pinterest qui permettra aux utilisateurs de numériser un élément du monde réel, ou d’utiliser n’importe quelle photo ou vidéo téléchargée, pour trouver des listes de produits similaires, tout en expérimentant également des balises d’objet automatisées qui pourraient éventuellement fournir des options de produits plus directes liées à chaque clip.

L’accent est mis ici sur les marchés asiatiques, où Facebook gagne du terrain, et s’il peut étendre son potentiel de commerce électronique maintenant, au milieu de régions comme l’Inde et l’Indonésie, cela pourrait aider à faire de ses plates-formes un utilitaire plus essentiel au sein de chaque de leurs virages numériques respectifs.

Cela recèle un énorme potentiel pour l’avenir de Facebook, et c’est là qu’il devrait maintenant connaître sa croissance la plus importante.

La mise à jour d’Apple met un frein à cela, et si Android devait emboîter le pas, cela pourrait rendre les choses encore plus difficiles, il est donc logique que Facebook s’efforce d’optimiser ses outils dès maintenant en prévision de tout autre changement de confidentialité des données.

Dans le même temps, cela pourrait valoir la peine d’être expérimenté pour vos campagnes, selon les spécificités.