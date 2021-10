Facebook cherche à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour répondre aux préoccupations concernant l’utilisation des adolescents et l’amplification algorithmique

Au milieu d’une nouvelle tempête de controverse suite à la publication de documents de recherche internes qui ont souligné les impacts négatifs que ses applications peuvent avoir sur les utilisateurs, Facebook a annoncé qu’il introduirait de nouvelles mesures pour aider à résoudre certains domaines de préoccupation clés, notamment les impacts néfastes sur les adolescents et les amplification du contenu qui divise.

Lors d’entretiens avec NBC et CNN au cours du week-end, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a noté que la société envisageait désormais de :

Réduisez la présence de la politique sur les flux des gens, conformément aux commentaires des utilisateurs selon lesquels ils veulent « plus d’amis, moins de politique » être, puis les « pousser » pour qu’ils regardent d’autres contenus à la place Ajoutez une nouvelle fonctionnalité « faites une pause » sur Instagram, qui incitera les adolescents à s’éloigner de l’application

Facebook espère que ces nouvelles mesures, qui n’ont pas encore de calendrier de lancement, aideront à atténuer le recul croissant contre l’application, après que l’ancienne chef de produit Facebook Frances Haugen a rendu public une série de rapports de recherche internes qui semblent suggèrent que Facebook est conscient des divers dommages qu’il cause aux utilisateurs et à la société en général.

Le point de vue de Haugen est que Facebook a délibérément ignoré au moins certaines de ces conclusions, car les traiter aurait probablement des impacts sur les taux d’utilisation de Facebook.

Facebook a fermement démenti ces affirmations, le PDG Mark Zuckerberg notant qu’il menait de telles recherches avec l’intention expresse de comprendre comment cela pouvait s’améliorer.

Selon Zuckerberg :

« Si nous voulions ignorer la recherche, pourquoi créerions-nous un programme de recherche de pointe pour comprendre ces questions importantes en premier lieu ? Si nous ne nous soucions pas de lutter contre le contenu préjudiciable, alors pourquoi embaucherions-nous autant de personnes qui se consacrent à cela que toute autre entreprise de notre espace – même les plus grandes que nous ? Si nous voulions cacher nos résultats, pourquoi aurions-nous établi une norme de pointe en matière de transparence et de rapport sur ce que nous faisons ? »

Zuckerberg a également spécifiquement abordé l’idée que l’entreprise privilégie le profit à la sécurité, notant que :

« Nous gagnons de l’argent grâce aux publicités, et les annonceurs nous disent constamment qu’ils ne veulent pas que leurs publicités soient à côté de contenu nuisible ou en colère. Et je ne connais aucune entreprise technologique qui se propose de créer des produits qui mettent les gens en colère ou déprimés. Les incitations morales, commerciales et de produit vont toutes dans la direction opposée. »

La complexité des différents éléments en jeu rend difficile de comprendre quelle est exactement la véritable motivation de Facebook à cet égard, mais l’affirmation de Haugen est que l’algorithme de fil d’actualité de Facebook, en particulier, est une source clé des problèmes de la plate-forme, avec le système montrer aux utilisateurs un contenu plus conflictuel et plus angoissant dans l’application afin de stimuler plus d’engagement et donc d’augmenter l’utilisation de Facebook.

La solution proposée par Haugen est de forcer Facebook à supprimer complètement les algorithmes basés sur l’engagement, via des réformes des lois de l’article 230 aux États-Unis, une décision à laquelle Facebook s’opposera probablement, étant donné les avantages qu’il tire de l’engagement défini par l’algorithme.

Au lieu de cela, Facebook a cherché à proposer des solutions alternatives, telles que la réduction de l’influence algorithmique dans l’amplification de certains contenus. Mais la vraie question à laquelle Facebook doit répondre est de savoir si ses algorithmes amplifient en fait le contenu qui divise, trompe et préjudiciable. Si tel est le cas, il semble alors qu’un certain niveau de réforme est nécessaire, avec les spécificités de telles potentiellement intégrées dans la loi, selon la suggestion de Haugen.

Sur ce front, Clegg dit que Facebook serait ouvert à l’idée de laisser les régulateurs avoir accès aux algorithmes de Facebook qui sont utilisés pour amplifier le contenu. Cela pourrait être un grand pas – et dans un sens plus large, Facebook semble être ouvert à des réformes juridiques qui s’appliqueraient à toutes les plateformes sociales, et lui retirerait certaines de ces décisions.

Du point de vue des relations publiques, le look ici n’est pas génial, Facebook étant dépeint comme une source de mal sous-jacent qui amplifie délibérément les mouvements néfastes pour le plus grand bien de sa propre entreprise. Mais en réalité, il semble que Facebook soit d’accord avec les appels à un mouvement accru sur ce front, même si les révélations n’ont pas été faites comme il l’aurait souhaité.

Facebook ne s’est pas aidé avec son approche combative et défensive des dernières révélations, mais les efforts de Haugen peuvent en effet être une étape critique pour améliorer une compréhension plus large des impacts des réseaux sociaux et des moyens par lesquels nous pouvons améliorer ces systèmes pour y faire face. principaux domaines de préoccupation.

C’est encore le début, mais Facebook semble maintenant dire les bonnes choses. Et si l’entreprise autorise effectivement davantage d’accès internes, cela pourrait être un pas important dans la bonne direction pour traiter ces éléments.