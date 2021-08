Facebook cible le marché du NFT et met en garde contre la domination chinoise du paiement électronique

in

Facebook Il est peut-être prêt à se lancer dans le monde des jetons non fongibles (NFT), et il a également affirmé que les États-Unis étaient en train de perdre la course aux « paiements numériques » au profit de la Chine.

David Marcus de Facebook, responsable des opérations blockchain du géant des médias sociaux et architecte de ses plans Diem stablecoin, a affirmé que la société était en “bonne position” pour “s’impliquer” dans l’espace NFT. L’entreprise « envisage définitivement le nombre de façons » d’entrer dans le secteur, a déclaré Marcus à Bloomberg.

Le mandat de Marcus comprend le fer de lance de Novi, le prochain portefeuille numérique de Facebook, qui, selon lui, était “prêt maintenant”, mais ne fera ses débuts qu’au lancement du projet Diem à échelle réduite.

Marcus a dit :

«Lorsque vous avez un bon portefeuille crypto comme celui de Novi, vous devez également réfléchir à la façon d’aider les consommateurs à prendre en charge les NFT. Nous réfléchissons certainement à cela. »

Cependant, il a admis que Facebook envisagerait l’idée de lancer Novi sans les débuts parallèles de Diem “en dernier recours”, peut-être une référence aux progrès glaciaires que le jeton a réalisés depuis son annonce en 2019.

Les projets d’un « stablecoin mondial », lié à un « panier » de devises internationales, basé en Suisse et impliquant certaines des plus grandes sociétés de paiement au monde, ont été contrecarrés après le passage de la pression réglementaire sur la facture. Les goûts de MasterCard ils ont abandonné le projet Diem (anciennement Libra), forçant une refonte massive.

Mais Facebook est toujours impatient de se lancer dans l’espace des paiements et a déjà jeté les bases en créant son réseau Facebook Pay.

La société semble craindre de prendre du retard sur ses rivaux internationaux et a averti Washington que ralentir les plans de paiement électronique des géants de la technologie pourrait s’avérer coûteux. Les géants chinois de la technologie, Alibaba et Tencent , disposent de plateformes de paiement électronique à croissance rapide qui ont déjà conquis 15 % du marché des paiements du pays. Les deux envisagent maintenant une expansion à l’étranger.

Marcus a déclaré que « sans plus d’innovation dans la technologie des paiements », les pays occidentaux comme les États-Unis « auraient du mal à suivre le rythme de la Chine pour s’adapter à un monde où les paiements numériques sont dominants ».

Il prétendait:

“Nous prenons vraiment du retard à un rythme alarmant.”

