Facebook claque une “enquête” | Newsbusters ⋆ 10z viral

Facebook critique le Wall Street Journal après avoir mené une enquête approfondie sur la plateforme et certaines de ses pratiques.

Le WSJ a critiqué Facebook pour ses pratiques imparfaites qui « causent du tort ».

“Facebook Inc. sait, dans les moindres détails, que ses plates-formes sont criblées de défauts qui causent des dommages, souvent d’une manière que seule l’entreprise comprend parfaitement”, a noté WSJ dans son rapport d’enquête.

« À maintes reprises, montrent les documents, les chercheurs de Facebook ont ​​identifié les effets néfastes de la plate-forme », a poursuivi le WSJ. « À maintes reprises, malgré les audiences du Congrès, ses propres engagements et de nombreux exposés médiatiques, la société ne les a pas corrigés. Les documents offrent peut-être l’image la plus claire à ce jour de l’étendue de la connaissance des problèmes de Facebook au sein de l’entreprise, jusqu’au directeur général lui-même.

L’enquête a abouti à plusieurs conclusions, l’une d’entre elles étant notable, elle a conclu qu’Instagram est « toxique » pour les adolescentes. D’autres découvertes incluent l’implication de Facebook dans la lutte contre la “désinformation” COVID et la pression sur le vaccin.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales chez Facebook, a déclaré que le WSJ avait “délibérément” mal interprété l’entreprise.

“La série @WSJ soulève des problèmes sérieux et complexes”, a-t-il tweeté avec un lien vers une déclaration de Facebook. « Il est tout à fait légitime que Facebook soit tenu de rendre des comptes. Mais il contient des interprétations délibérément erronées de ce que nous essayons de faire et confère des motifs manifestement faux à nos dirigeants et à nos employés. »

Clegg conteste la conclusion du WSJ selon laquelle Facebook ignore volontairement les conclusions qui sont gênantes pour l’entreprise :

« Facebook comprend la responsabilité importante qui accompagne l’exploitation d’une plate-forme mondiale. Nous le prenons au sérieux, et nous n’hésitons pas à l’examen et à la critique. Mais nous rejetons fondamentalement cette dénaturation de notre travail et la remise en cause des motivations de l’entreprise. J’aimerais qu’il y ait des réponses faciles à ces problèmes, et que les choix que nous pourrions faire ne s’accompagnent pas de compromis difficiles. Ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous continuerons d’investir dans la recherche sur ces problèmes graves et complexes. Nous continuerons à nous poser les questions difficiles. Et nous continuerons à améliorer nos produits et services en conséquence. »

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour clarifier les « discours de haine », des règles qui semblent être appliquées de manière incohérente. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.