Facebook commence à diffuser des publicités sur Instagram Reels dans le monde

Le géant des médias sociaux Facebook déploie des publicités sur son clone TikTok Instagram Reels à travers les pays. Avec l’introduction de la publicité, Facebook est prêt à inclure la plate-forme de courtes vidéos dans les affaires et à en tirer de l’argent. La société a commencé à tester la fonctionnalité pour Instagram Reels en Australie, en Inde, en Allemagne et au Brésil en avril, où des publicités de marques comme Louis Vuitton, Netflix, BMW et Uber ont été présentées.

Selon Justin Osofsky, directeur de l’exploitation d’Instagram, Reels est considéré comme un excellent moyen d’aider les gens à découvrir de nouveaux contenus sur Instagram. Par conséquent, la société estime que “les publicités sont un choix naturel”. Osofsky a déclaré que la plate-forme permettra désormais aux marques de toutes tailles de venir en profiter en faisant preuve de créativité “dans un environnement où les gens sont déjà divertis”.

« 90 % des gens suivent une entreprise sur Instagram, et les gens adoptent déjà Reels pour découvrir de nouveaux créateurs et entreprises. Cet état d’esprit de découverte en fait un endroit naturel pour que les entreprises s’expriment de manière créative et trouvent des liens plus profonds avec les publics qui comptent pour elles », avait déclaré la société dans un article de blog.

Les publicités Reels peuvent durer jusqu’à 30 secondes et peuvent être lues en boucle. Les utilisateurs d’Instagram peuvent voir ces publicités apparaître entre les bobines individuelles. Les utilisateurs peuvent également ignorer les annonces s’ils le souhaitent.

Mercredi, Facebook a annoncé qu’il commencerait à tester des publicités à l’intérieur de ses casques de réalité virtuelle Oculus. Cela se fera en partenariat avec plusieurs développeurs de jeux comme Resolution Games. Il convient de noter que les tests à petite échelle des publicités en réalité virtuelle devraient servir de pont entre la principale source de revenus de l’entreprise, la vente de publicité numérique, et la tendance à la croissance des investissements nécessaires pour construire le matériel de réalité virtuelle comme une frontière technologique. La société a également souligné qu’elle cherchait des moyens d’aider les développeurs à générer des revenus sur la plate-forme Oculus.

