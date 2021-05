Facebook commence à envoyer un avis aux utilisateurs d’iPhone pour les informer des avantages des publicités personnalisées

Facebook fait une nouvelle tentative pour mettre en avant sa position sur le suivi et la publicité personnalisée – et pourquoi ils sont nécessaires.

Si vous êtes un utilisateur de Facebook ou d’Instagram sur un iPhone exécutant la dernière mise à jour iOS 14.5 d’Apple, ne soyez pas surpris si vous recevez un «avis» du géant des médias sociaux. Il est simplement destiné à des fins éducatives, alors même que Facebook tente de faire valoir sa position sur le suivi et la publicité personnalisée – et pourquoi ils sont nécessaires.

Pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications dans iOS 14.5 – qui a été mise en ligne la semaine dernière – met le contrôle des données des utilisateurs entre leurs mains et leur donne la possibilité de ne pas être suivis sur les applications et les sites Web pour la publicité. Les applications comme Facebook qui suivent l’activité des utilisateurs sur les applications et les sites Web qu’ils ne possèdent pas afin de les cibler avec des publicités pour, selon les termes de Facebook, de meilleures expériences, sont désormais tenues de demander l’autorisation avant de le faire.

Si un utilisateur refuse, ces applications ne pourront pas accéder à l’identifiant publicitaire «unique» ou IDFA de leur appareil. Selon Apple, «les développeurs d’applications sont responsables de s’assurer qu’ils se conforment à vos choix», ce qui suggère qu’il pourrait y avoir d’autres moyens de vous suivre (ce qui signifie qu’ils pourraient toujours vous montrer des publicités), mais ce que fait la nouvelle mise à jour, c’est qu’elle empêche le aime Facebook de partager ces informations avec une autre entreprise. Les développeurs qui tentent de contourner cette exigence explicite seront considérés comme une violation de la politique de confidentialité d’Apple.

Dans le cadre de la nouvelle politique, les développeurs peuvent fournir un contexte supplémentaire avant de présenter l’invite «Autoriser les applications à demander à suivre» d’Apple et Facebook utilise ce droit pour «aider les gens à prendre une décision éclairée sur la façon dont leurs informations sont utilisées», indique-t-il dans un article de blog. (mis à jour le 1er mai). Bien qu’il n’ait pas été d’accord avec l’approche d’Apple, il se conformait à la politique car il n’avait pas d’autre choix que de «garantir la stabilité pour les entreprises et les personnes qui utilisent nos services» et d’ajouter son propre avis contextuel qui se lit comme suit:

“Cette version d’iOS nous oblige à demander l’autorisation de suivre certaines données de cet appareil afin d’améliorer vos annonces. Découvrez comment nous limitons l’utilisation de ces informations si vous n’activez pas ce paramètre de l’appareil. Nous utilisons les informations sur votre activité reçues d’autres applications et sites Web pour: vous montrer des publicités plus personnalisées, aider à garder Facebook gratuit et aider les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients. »

Facebook a fait valoir que les changements de politique conduiraient les entreprises à opter pour des modèles basés sur l’abonnement – par rapport à la publicité plus conventionnelle – pour des revenus, ce qui signifie invariablement qu’Apple en profiterait car elle facturait une réduction des paiements intégrés. À long terme, les services gratuits devront commencer à être facturés ou quitter complètement le marché. Dans le même temps, les petites entreprises et les éditeurs qui sont déjà aux prises avec une pandémie seront plus durement touchés, selon Facebook. Apple a fait valoir que les changements concernaient davantage la confidentialité et le choix des utilisateurs.

Indépendamment de tous les arguments, Facebook a clairement indiqué que la nouvelle position d’Apple sur la confidentialité des utilisateurs d’iPhone n’était pas une bonne nouvelle pour sa propre entreprise. Dans son récent appel aux résultats, il a averti les investisseurs que les nouveaux changements de confidentialité iOS d’Apple commenceraient à avoir un impact sur ses activités de vente d’annonces et à décourager la croissance plus tard cette année. Le PDG Mark Zuckerberg n’a pas exclu la possibilité d’une version payante de Facebook – au cas où les choses se compliqueraient.

