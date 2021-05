Facebook commence à tester la nouvelle fonctionnalité “ Quartiers ”

Facebook a annoncé aujourd’hui un nouvel outil pour connecter les communautés locales sur sa plateforme. Les quartiers Facebook sont un «espace dédié conçu pour vous aider à vous connecter avec vos voisins, à participer à votre communauté locale et à découvrir de nouveaux endroits à proximité.»

Facebook Quartiers est une section de l’application Facebook dédiée à votre quartier, avec un profil Quartiers différent de votre profil Facebook principal. Pour adhérer, vous devez être âgé d’au moins 18 ans et confirmer votre quartier. Vous pouvez choisir de rejoindre uniquement votre propre quartier, ou en plus, vous avez également la possibilité de rejoindre vos quartiers à proximité pour voir les voisins et les messages de vos quartiers environnants.

Lors de la création d’un profil de quartiers, l’utilisateur peut choisir d’ajouter ses centres d’intérêt, ses lieux préférés et une biographie afin que les gens puissent les connaître dans le répertoire des quartiers.

Facebook permettra également aux utilisateurs de trouver des «groupes locaux dynamiques dans votre région» ou de créer leurs propres «groupes limités aux quartiers en fonction de leurs intérêts».

Cette fonctionnalité aidera également les gens à découvrir de nouveaux endroits et à obtenir des recommandations locales telles que le meilleur café ou un serrurier de la région. Avec les sondages préférés des quartiers, les voisins peuvent voter sur leurs lieux et entreprises préférés dans la région, y compris les restaurants, les parcs et plus encore.

Si vous ne souhaitez pas voir les publications de quelqu’un dans Quartiers, il est possible de bloquer l’utilisateur sans que Facebook ne les informe. Le réseau social clarifie également cette fonctionnalité dans une «expérience opt-in».

Quartiers est une expérience opt-in dans l’application Facebook afin que vous choisissiez si vous souhaitez rejoindre Quartiers et créer un profil. Une fois que vous avez rejoint Quartiers, vous pouvez décider de rejoindre uniquement votre quartier ou également vos Quartiers à proximité.

Cette fonctionnalité intervient quelques jours seulement après que les applications Facebook ont ​​commencé à afficher des alertes sur les utilisateurs sur iOS 14.5 et leur ont demandé d’autoriser ses applications à suivre vos données. Facebook Quartiers est maintenant disponible au Canada et commencera bientôt à être déployé dans certaines villes américaines.

