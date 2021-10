Facebook comptera désormais séparément les comptes Facebook et Instagram non connectés dans les données de portée publicitaire

Il s’agit d’une mise à jour importante pour les annonceurs Facebook – aujourd’hui, The Social Network a annoncé qu’il commencera à compter les personnes qui n’ont pas connecté leurs comptes Facebook et Instagram dans son Centre de comptes en tant qu’entités distinctes à des fins publicitaires – c’est-à-dire si vos comptes ne sont pas connectés. , Facebook supposera désormais que vos profils Facebook et Instagram sont deux personnes différentes.

Comme expliqué par Facebook :

« À partir d’aujourd’hui, si quelqu’un n’a pas ses comptes Facebook et Instagram liés dans le Centre des comptes, nous considérerons ces comptes comme des personnes distinctes pour la planification et la mesure des publicités. Les comptes Facebook et Instagram connectés dans le Centre des comptes continueront d’être comptés collectivement comme une seule personne. Ce changement se déroulera au cours des prochaines semaines.

Le centre de comptes de Facebook, accessible via vos paramètres dans chacune de ses applications (Facebook. Instagram et Messenger), vous permet de connecter vos comptes sur chacun, afin que vous puissiez faire des choses comme le contenu croisé, vous connecter en utilisant vos informations d’identification à partir de chaque application, utilisez Facebook Pay et plus encore.

En raison des fonctionnalités variables, la plupart des utilisateurs d’Instagram/Facebook ont ​​synchronisé leurs comptes, en particulier ceux qui exécutent des pages Facebook (à des fins publicitaires). Mais encore, il y en aura beaucoup qui ne l’ont pas fait, et maintenant, Facebook les comptera séparément dans ses statistiques de performances publicitaires.

« Auparavant, nous comptions une personne ayant plusieurs comptes comme une seule personne à des fins publicitaires si elle liait ses comptes Facebook et Instagram via ces applications, ou si nous pensions que les comptes appartenaient à la même personne. Par exemple, si quelqu’un utilisait la même adresse e-mail sur ses comptes Facebook et Instagram ou accédait aux deux plates-formes à partir du même appareil, nous les comptions comme une seule personne lorsqu’ils interagissaient avec des publicités.

Désormais, ce ne sera plus le cas. Ce qui pourrait donner une bien meilleure apparence aux chiffres de la portée des publicités de Facebook, avec une portée beaucoup plus large, basée sur une comptabilité variable.

« Alors que nous déployons cette mise à jour méthodologique, les annonceurs peuvent constater un impact sur les estimations de planification de campagne et les rapports de performances pour des métriques uniques. Il y aura une augmentation des estimations de pré-campagne telles que la taille estimée de l’audience, mais pour la plupart des campagnes, nous ne pensons pas que cela aura un impact substantiel sur la portée de la campagne signalée.

Ce qui est intéressant dans le contexte de Facebook qui a également récemment élargi ses estimations de portée de campagne, ses données de « portée potentielle » étant désormais affichées dans des plages au lieu de nombres spécifiques.

Ce changement a été mis en œuvre en raison de divers défis juridiques concernant l’inclusion de faux comptes et de comptes en double dans ses approximations, ce que les annonceurs prétendent que Facebook a fait sciemment pendant des années, induisant en erreur les partenaires publicitaires quant à la véritable portée prévue de leurs campagnes.

Facebook a mis en œuvre ce changement le mois dernier, et maintenant, il s’apprête à modifier à nouveau ces estimations d’audience – ce qui pourrait, théoriquement, étendre à nouveau les estimations de portée de Facebook par des moyens qu’il sait être au moins quelque peu incorrects.

Cela ouvrira-t-il Facebook à de futurs défis juridiques ? Je veux dire, il sera difficile pour Facebook d’affirmer qu’il n’est pas conscient qu’il peut gonfler les estimations de portée sur la base de cette explication, qui décrit comment il a précédemment utilisé des mesures plus précises pour s’assurer que ses décomptes reflètent mieux la portée réelle.

Pour sa part, Facebook affirme que ce changement consiste à respecter les choix des utilisateurs quant à la manière dont leurs informations sont utilisées pour les publicités, les personnes ayant la possibilité de décider de la manière dont leurs données personnelles sont reflétées dans ces éléments.

Mais cela semble être une justification discutable de ce changement.

Quoi qu’il en soit, cela se produit, et il sera intéressant de voir comment cela impacte vos estimations d’audience publicitaire – et par la suite, comment l’industrie publicitaire réagit à la mise à jour.

Vous pouvez en savoir plus sur la prochaine mise à jour des mesures de Facebook ici.