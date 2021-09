Facebook conclut des accords avec des entreprises de médias australiennes, le diffuseur de télévision SBS laissé de côté – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Facebook Inc (FB.O) avait cessé de négocier des accords avec des sociétés de médias australiennes, comme le montre un e-mail adressé à l’industrie vu par .. C’est une étape qui est intervenue six mois seulement après l’adoption d’une loi conçue pour obliger les géants de la technologie à payer pour le contenu de l’information. Le géant des médias sociaux a informé les éditeurs australiens qu’il n’était pas prêt à payer les montants nécessaires pour le contenu de l’actualité.

Certaines entreprises, dont le diffuseur de télévision SBS et de petits éditeurs, ont été laissées de côté malgré l’annonce par Facebook d’accords avec la plupart des principaux organes d’information du pays, posant des questions sur la portée et l’efficacité de cette loi révolutionnaire.

Alors que l’Australie est le seul pays doté d’une loi où le gouvernement peut fixer les frais en cas d’échec des négociations entre les géants de la technologie et les fournisseurs d’informations, les entreprises rejetées ont peu d’espoir pour le moment et attendent que le gouvernement révise la loi en 2022 comme prévu.

Dans un e-mail aux éditeurs, le responsable régional des nouveaux partenariats de Facebook, Andrew Hunter, a déclaré qu’il avait “maintenant conclu” des accords dans lesquels il indemniserait les entreprises australiennes pour le contenu d’actualités sur sa chaîne “Facebook News” qui vient d’être lancée.

Le fondateur de Broadsheet Media, Nick Shelton, a déclaré que la décision de conclure de nouveaux accords était

« clairement une tentative de Facebook de limiter leur exposition aux éditeurs indépendants. »

Broadsheet est un site Web qui publie des nouvelles, des critiques et des listes de divertissement et a été rejeté par Facebook.

L’un des cinq diffuseurs nationaux en clair d’Australie et la principale source d’informations en langue étrangère du pays, The Special Broadcasting Service, ou SBS, a déclaré qu’en dépit de mois de tentatives, Facebook avait refusé d’entamer des négociations. L’entreprise a été surprise et déçue. Il a noté qu’il avait conclu avec succès un accord avec Google (GOOGL.O).

Un porte-parole de SBS a déclaré dans un communiqué le 22 septembre.

“Ce résultat est en contradiction avec l’intention du gouvernement de soutenir le journalisme d’intérêt public, et en particulier d’inclure les radiodiffuseurs de service public dans le cadre du Code concernant la rémunération.”

Dans un e-mail qui n’a pas été rendu public, Hunter a déclaré que les éditeurs rejetés continueraient de bénéficier des clics provenant de Facebook et leur a proposé de bénéficier d’une nouvelle série de subventions de l’industrie.

Hunter, dans une déclaration distincte à ., a déclaré que les accords de contenu étaient :

« juste l’une des façons dont Facebook fournit un soutien aux éditeurs, et nous avons eu des discussions continues avec les éditeurs sur les types de contenu d’actualités qui peuvent le mieux apporter de la valeur aux éditeurs et à Facebook ».

Facebook n’a pas encore répondu directement aux questions sur le rapport de Broadsheet Media et SBS.

Même si le géant des médias sociaux a signé des contrats avec plusieurs grandes sociétés de médias australiennes, notamment News Corp (NWSA.O) et Australian Broadcasting Corp ; et a un accord de négociation collective avec les éditeurs ruraux, seuls quelques-uns des éditeurs indépendants et plus petits ont signé des accords avec elle.

The Conversation, qui publie des commentaires sur les affaires publiques rédigés par des universitaires, figurait parmi les autres éditeurs rejetés, comme indiqué précédemment par .. Cela a déclenché une réprimande du régulateur qui a rédigé la loi. Mercredi, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a refusé de commenter.

Facebook et Google doivent négocier avec les médias pour le contenu qui génère du trafic vers leurs sites Web ou faire face à une éventuelle intervention du gouvernement en vertu de la loi, ce qui a conduit Facebook à bloquer brièvement le contenu tiers sur les fils d’actualité dans le pays en février.

Le trésorier fédéral doit déterminer que Facebook ou Google n’ont pas négocié de bonne foi une étape connue sous le nom de « désignation » avant qu’il puisse y avoir une quelconque intervention du gouvernement. Le représentant du trésorier Josh Frydenberg n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Peter Lewis, directeur du Center for Responsible Technology, un groupe de réflexion, a déclaré que le rejet par Facebook de SBS et de la Conversation va à l’encontre de la proposition fondamentale de la loi selon laquelle il « devrait être tenu de compenser le journalisme d’intérêt public ».