Facebook condamne les abus “ inacceptables ” de Raheem Sterling sur Instagram après la victoire de Man City sur le PSG moins de 48 heures après le boycott des réseaux sociaux

La star de Manchester City et d’Angleterre, Raheem Sterling, a été victime d’abus racistes sur Instagram moins de 48 heures après la fin du boycott des réseaux sociaux du football anglais.

L’abus a été signalé à Instagram par le Daily Mail et est intervenu à la suite du triomphe de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris St Germain.

.

Sterling n’est pas le premier à subir des abus sur les réseaux sociaux cette saison

Un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré: «Les abus racistes envoyés à Raheem Sterling sont inacceptables et nous ne le voulons pas sur Instagram.

«Nous avons supprimé le commentaire et pris des mesures contre le compte qui l’a publié.

«Dans le cadre de notre travail continu dans cet espace, nous allons bientôt déployer de nouveaux outils pour aider à empêcher les gens de voir des messages abusifs provenant d’étrangers.

«Aucune solution ne résoudra ce problème du jour au lendemain, mais nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour protéger notre communauté des abus.»

Sterling a déjà été la cible d’abus sur les réseaux sociaux.

.

Le football anglais a récemment organisé un boycott des réseaux sociaux

Une étude commandée par l’Association des footballeurs professionnels et publiée en octobre dernier a examiné les publications sur les réseaux sociaux destinées à 44 joueurs au cours de la période de “ redémarrage du projet ” de la saison dernière.

Il a révélé que plus de 3000 messages explicitement abusifs étaient adressés publiquement à ces joueurs via Twitter, 50% de ces messages s’adressant à seulement trois joueurs – Adebayo Akinfenwa, Wilfried Zaha et Sterling.

Sterling a déclaré à l’époque: «Je ne sais pas combien de fois j’ai besoin de dire cela, mais le football et les plateformes de médias sociaux doivent intensifier, faire preuve d’un véritable leadership et prendre les mesures appropriées pour lutter contre les abus en ligne.

«La technologie est là pour faire une différence, mais je me demande de plus en plus s’il y a une volonté.»