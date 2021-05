Facebook confirme l’interdiction de Trump | Revue nationale ⋆ .

Le président-directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne lors d’une audience du comité des services financiers de la Chambre à Washington, le 23 octobre 2019 (Crédit: Erin Scott / .)

Le conseil de surveillance de Facebook a décidé mercredi matin de maintenir la suspension de l’ancien président Trump, après l’avoir banni de la plate-forme à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Cependant, le Conseil a également appelé Facebook à «réexaminer» le caractère indéfini de l’interdiction, ordonnant à l’entreprise de décider d’une «sanction appropriée» dans un délai de six mois. La décision laisse ouverte la possibilité que Facebook restaurera le compte de Trump à un moment donné dans le futur.

«Si Facebook détermine que les comptes de M. Trump doivent être restaurés, Facebook devrait appliquer ses règles à cette décision», déclare la décision.

Le conseil a confirmé la décision de Facebook d’interdire temporairement Trump après les émeutes, affirmant que deux des messages du président du 6 janvier enfreignaient les directives de l’entreprise.

«Le Conseil a constaté qu’en conservant un récit infondé de fraude électorale et d’appels à l’action persistants, M. Trump a créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible», selon la décision. «Au moment de la publication des messages de M. Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes.»

Le Conseil est composé de 20 personnes, dont cinq sont choisies au hasard pour examiner les cas qui relèvent de sa compétence. Facebook ainsi que les utilisateurs peuvent renvoyer les cas au conseil.

Facebook a également empêché l’ancien président d’utiliser Instagram après les émeutes.

“Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands”, a déclaré le PDG de Facebook Mark Zuckerberg le 7 janvier. “Par conséquent, nous étendons le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram. indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit achevée.

