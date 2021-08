Facebook confirme l’interdiction du contenu lié aux talibans

in

17/08/21

17/08/21

Facebook a déclaré avoir banni les talibans et tous les contenus qui les soutiennent de ses plateformes, car il considère que le groupe est une organisation terroriste. La société affirme avoir une équipe dédiée d’experts afghans pour surveiller et supprimer le contenu lié au groupe. Pendant des années, les talibans ont utilisé les médias sociaux pour diffuser leurs messages.

Sa prise de contrôle rapide de l’Afghanistan pose de nouveaux défis aux entreprises technologiques sur la façon de traiter le contenu lié au groupe. Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il ne prenait pas de décisions sur la reconnaissance des gouvernements nationaux, mais qu’il suivait plutôt “l’autorité de la communauté internationale”.

« Les talibans sont sanctionnés en tant qu’organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous avons interdit nos services en vertu de nos politiques d’organisation dangereuses. Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons les éloges, le soutien et la représentation de leur part. », a déclaré un porte-parole de Facebook à la BBC.