Facebook confirme qu’il prévoit toujours une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, plus

Facebook a publié aujourd’hui deux articles sur la façon de créer une expérience plus sûre pour les jeunes sur Instagram ainsi que sur la façon dont l’entreprise vérifie si quelqu’un a l’âge requis pour être sur ses plateformes.

Au cours des derniers mois, certaines organisations ont critiqué Facebook pour avoir tenté de créer un Instagram pour les enfants. Dans une lettre à Mark Zuckerberg en avril, la Campaign for a Commercial-Free Childhood, une coalition internationale de 35 groupes d’enfants et de consommateurs, a écrit qu’« une version pour enfants d’Instagram (..) pourrait accrocher des utilisateurs encore plus jeunes à des routines sans fin de photo -la honte du défilement et de l’image corporelle.

« Le véritable public d’une version pour enfants d’Instagram sera constitué d’enfants beaucoup plus jeunes qui n’ont actuellement pas de compte sur la plate-forme. Bien que la collecte de données familiales précieuses et la formation d’une nouvelle génération d’utilisateurs d’Instagram puissent être bénéfiques pour les résultats de Facebook, cela augmentera probablement l’utilisation de l’application par les jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables aux fonctionnalités de manipulation et d’exploitation de la plate-forme.

Même si, Facebook pense toujours qu’il est préférable de créer un outil pour ces enfants plutôt que de leur interdire d’être en ligne. La société a écrit aujourd’hui dans un article de blog :

« Nous cherchons également des moyens de réduire l’incitation des personnes de moins de 13 ans à mentir sur leur âge. La réalité est qu’ils sont déjà en ligne, et sans aucun moyen infaillible d’empêcher les gens de déformer leur âge, nous voulons créer des expériences conçues spécialement pour eux, gérées par les parents et les tuteurs. Cela inclut une nouvelle expérience Instagram pour les préadolescents. Nous pensons que les encourager à utiliser une expérience adaptée à leur âge et gérée par les parents est la bonne voie. Il faudra un village pour rendre cette expérience suffisamment convaincante pour que ce groupe d’âge veuille l’utiliser, mais nous sommes déterminés à bien faire les choses.“

Ce que fait Facebook pour améliorer l’expérience d’Instagram avec les personnes de moins de 18 ans mais de plus de 13 ans

Facebook se concentre sur trois piliers principaux pour aider les jeunes à vivre une expérience plus sûre et plus privée sur Instagram :

Placer les jeunes par défaut dans des comptes privés Rendre plus difficile pour les comptes potentiellement suspects de trouver des jeunes Limiter les options dont disposent les annonceurs pour atteindre les jeunes avec des publicités

Par exemple, les enfants de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans dans certains pays) seront transférés par défaut sur un compte privé lorsqu’ils rejoindront Instagram. Avec cela, les autres utilisateurs ne pourront pas commenter le contenu des enfants et ne pourront pas du tout les voir dans des endroits comme Explore ou les hashtags.

Aux États-Unis, en Australie, en France, au Royaume-Uni et au Japon, Instagram a également développé une nouvelle technologie qui aidera l’entreprise à trouver des comptes qui ont montré un comportement potentiellement suspect et les empêchera d’interagir avec les comptes des jeunes. Instagram désigne des comptes appartenant à des adultes qui peuvent avoir été récemment bloqués ou signalés par un jeune, par exemple.

Facebook change également la façon dont les annonceurs peuvent avoir un impact sur les enfants :

À partir de quelques semaines, nous autoriserons les annonceurs à cibler uniquement les personnes de moins de 18 ans (ou plus dans certains pays) en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur emplacement. Cela signifie que les options de ciblage précédemment disponibles, telles que celles basées sur les intérêts ou sur leur activité sur d’autres applications et sites Web, ne seront plus disponibles pour les annonceurs. Ces changements seront globaux et s’appliqueront à Instagram, Facebook et Messenger.

Facebook donne également un aperçu de la façon dont l’entreprise parvient à savoir si une personne mineure utilise sa plate-forme avec l’aide de l’IA, en collaboration avec des partenaires de l’industrie et des experts, ainsi qu’avec d’autres utilisateurs signalant des personnes de moins de 13 ans sur Facebook et Instagram.

