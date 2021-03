Facebook développe une version de l’outil de partage de photos Instagram spécialement pour les enfants de moins de 13 ans, dans le but de mettre ses produits populaires entre les mains de la prochaine génération d’internautes.

La nouvelle application a été annoncée en interne jeudi, mais n’est pas encore lancée. Instagram exige actuellement que les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 13 ans. BuzzFeed News a déjà rapporté sur Instagram Kids.

Instagram, acheté par Facebook il y a près de dix ans pour 1 milliard de dollars, est devenu l’un de ses produits les plus populaires à un moment où sa principale propriété de réseautage social n’a pas réussi à trouver un écho auprès de certains utilisateurs plus jeunes.

«De plus en plus d’enfants demandent à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applications qui les aident à suivre le rythme de leurs amis», a déclaré Joe Osborne, un porte-parole de Facebook, dans un communiqué. «À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’options pour les parents, nous travaillons donc à la création de produits supplémentaires – comme nous l’avons fait avec Messenger Kids – qui conviennent aux enfants, gérés par les parents. Nous envisageons d’apporter une expérience contrôlée par les parents sur Instagram pour aider les enfants à suivre leurs amis, à découvrir de nouveaux passe-temps et centres d’intérêt, et plus encore. »

Messenger Kids est une version de l’application de messagerie de Facebook pour les pré-adolescents. Cette application comprend un certain nombre de contrôles parentaux, mais une faille permettait auparavant à certains enfants de discuter avec des personnes que leurs parents n’avaient pas approuvées. L’incident a suscité l’inquiétude des régulateurs selon lequel il ne protégeait pas adéquatement les enfants.