Facebook contourne à nouveau les frais de l’App Store avec un nouveau « Stars Store »

Dans une autre tentative de contourner la commission de l’App Store pour les achats intégrés, Facebook a lancé mardi un nouveau site Web permettant aux utilisateurs d’acheter des objets virtuels appelés « Stars » pour soutenir les créateurs lors des diffusions en direct.

Tel que rapporté par TechCrunch, les étoiles Facebook sont généralement achetées via des achats intégrés sur iOS et Android, mais maintenant la société redirigera les utilisateurs pour acheter des étoiles via sa nouvelle page Web. De cette façon, Facebook n’aura pas à payer les 30 % de frais à Apple et Google.

Facebook dans un article de blog indique que les utilisateurs pourront désormais « obtenir plus d’étoiles pour leur argent à des prix inférieurs ».

Aujourd’hui, nous lançons Stars Store, un site Web où les gens peuvent utiliser Facebook Pay pour acheter des étoiles à offrir aux créateurs. Les étoiles achetées dans la boutique Stars sur mobile ou ordinateur sont déposées dans les portefeuilles virtuels des personnes pour qu’elles soient envoyées aux créateurs éligibles lors de Facebook Live ou de vidéos à la demande. Dans la boutique Stars, les fans obtiennent plus de Stars pour leur argent à des prix inférieurs afin qu’ils puissent soutenir encore plus de leurs créateurs préférés.

Pour encourager les utilisateurs à acheter des étoiles via le site Web au lieu de l’application Facebook, la société propose désormais un bonus spécial. Par exemple, lorsqu’ils achètent 530 étoiles pour 9,99 $, les utilisateurs peuvent obtenir un bonus de 420 étoiles.

Ce n’est pas la première fois que Facebook critique et essaie d’éviter les commissions App Store et Google Play. Le mois dernier, la société a introduit des liens personnalisés permettant aux créateurs de recevoir des paiements sur le Web en utilisant Facebook Pay au lieu de son application mobile. En 2020, Facebook a accusé Apple de nuire aux petites entreprises avec ses frais de 30% sur l’App Store.

Apple a été confronté à des contestations judiciaires concernant les commissions de l’App Store, mais jusqu’à présent, la société n’a pas été obligée d’autoriser les développeurs à utiliser d’autres systèmes de paiement intégrés à l’application, car la société a fait appel de la décision du juge.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :